Eser-Berfu Yenenler, Forum Wishland etkinliğine katıldı.



Marmara Forum'daki organizasyon için çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni yıl için Berfu Yenenler, "Ya Erzurum'da kayak tatili, ya da Antalya'da Berkay konseri ya da Oğuzhan'ın sahnesine gideriz. Arkadaşlarımız Allah'tan şarkıcı konsere gidiyoruz" dedi.

Kilo verdiğini söyleyen Eser Yenenler, "15 kilo verdim ama kayak yapacak kadar değil. Kayağa daha 15 kilo var. Çocuklarda kayağı seviyor. Çocuklar, 'Babam niye kaymıyor?' diye serzenişi var. Biraz daha zamanım var, kayağa hazır değilim" diye konuştu.



Eser Yenenler, "Kilo için, 'Biraz komedyenlere yakışıyor sempatik tarafı var' deniliyor. Onun gitmesinden korkunuz var mı?" sorusuna, "Yok öyle bir şey değil. Zayıflarsam ona da şaka bulurum. Zayıflarsak da şaka buluruz. Kilo verdim, 'Eyvah şaka yapamayacağım' değil. Keşke o anlar gelse" yanıtını verdi. Yeni ev için Berfu Yenenler, "Alıştık. Bir süre durduk daha taşınmayız" diyerek espri yaptı.

Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'in ayakkabısını hediye aldığını söyledi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.