  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Eser Yenenler'den sempatiklik açıklaması

Eser Yenenler kaç kilo daha vereceğini açıkladı. İşte detaylar...

Eser Yenenler'den sempatiklik açıklaması

Eser-Berfu Yenenler, Forum Wishland etkinliğine katıldı.

 Eser Yenenler'den sempatiklik açıklaması


Marmara Forum'daki organizasyon için çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni yıl için Berfu Yenenler, "Ya Erzurum'da kayak tatili, ya da Antalya'da Berkay konseri ya da Oğuzhan'ın sahnesine gideriz. Arkadaşlarımız Allah'tan şarkıcı konsere gidiyoruz" dedi.

 Eser Yenenler'den sempatiklik açıklaması

Kilo verdiğini söyleyen Eser Yenenler, "15 kilo verdim ama kayak yapacak kadar değil. Kayağa daha 15 kilo var. Çocuklarda kayağı seviyor. Çocuklar, 'Babam niye kaymıyor?' diye serzenişi var. Biraz daha zamanım var, kayağa hazır değilim" diye konuştu.

 

Eser Yenenler'den sempatiklik açıklaması
Eser Yenenler, "Kilo için, 'Biraz komedyenlere yakışıyor sempatik tarafı var' deniliyor. Onun gitmesinden korkunuz var mı?" sorusuna, "Yok öyle bir şey değil. Zayıflarsam ona da şaka bulurum. Zayıflarsak da şaka buluruz. Kilo verdim, 'Eyvah şaka yapamayacağım' değil. Keşke o anlar gelse" yanıtını verdi. Yeni ev için Berfu Yenenler, "Alıştık. Bir süre durduk daha taşınmayız" diyerek espri yaptı.

 

Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'in ayakkabısını hediye aldığını söyledi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı
  Magazin

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu
  Gündem

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap
  Gündem

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz
  Hayatın İçinden

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı
  Cemiyet

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti
  Cemiyet

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti