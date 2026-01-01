Erol Evgin’le Boğaz'da muhteşem yılbaşı

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, yeni yılı İstanbul Boaz Live sahnesinde karşıladı.



ÜLKEMİZE BOLLUK DİLEDİ

Sahneye beyaz gömlek ve lacivert pantolonun bordo renk şık bir ceketle kombinlendiği smokinle çıkan Erol Evgin, yeni yıl için geri sayım yaparken “Deli Divane” şarkısı eşliğinde herkese sağlık, mutluluk; ülkemize huzur, bereket, bolluk; dünyaya barış diledi.

