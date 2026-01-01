  • Video Galeri Foto Galeri
Erol Evgin’le Boğaz'da muhteşem yılbaşı. İşte detaylar...

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, yeni yılı İstanbul Boaz Live sahnesinde karşıladı.

 

ÜLKEMİZE BOLLUK DİLEDİ
Sahneye beyaz gömlek ve lacivert pantolonun bordo renk şık bir ceketle kombinlendiği smokinle çıkan Erol Evgin, yeni yıl için geri sayım yaparken “Deli Divane” şarkısı eşliğinde herkese sağlık, mutluluk; ülkemize huzur, bereket, bolluk; dünyaya barış diledi.

