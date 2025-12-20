  Duygu Kurt’tan Nişantaşı’nda yeni yıl partisi

İş insanı Duygu Kurt, önceki akşam Nişantaşı’ndaki güzellik merkezinde yakın dostlarına özel, yeni yıl partisi verdi.

Geceye Onur Büyüktopçu, Seda Üren, Yudum, Ayça İnci ve Ferhan Tülmen gibi birçok tanınmış isim katıldı.

Davetliler, müzik ve sohbet eşliğinde bir araya gelirken pasta kesimiyle yeni yılı birlikte karşıladı.

Duygu Kurt: "Yeni yıla girerken sevdiklerimle bir arada olmak istedim. Yoğun bir yılın ardından dostlarımla aynı çatı altında buluşmak, paylaşmak ve güzel enerjilerle yeni yılı karşılamak benim için çok değerliydi. Bu özel gecede beni yalnız bırakmayan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve güzellik getirmesini diliyorum.”

Onur Büyüktopçu: "Bu tarz profesyonel ve kaliteli merkezlerin artması bizi mutlu ediyor. Duygu’yu severim, bu özel gecede yanında olmak istedim” diyen Büyüktopçu, estetikle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Oyuncu, "Botoks yaptırıyorum ama dolguya karşıyım. Artık herkes birbirine benzemeye başladı. Doğallık kalmadı. İnsan beğenmediği bir şey varsa yaptırabilir ama ‘hiç estetik yok’ deyip bariz müdahaleleri inkâr etmek bana garip geliyor. Dudak şiş, iğne değmiş; bu estetiktir” ifadelerini kullandı.

Seda Üren: "Biz buna kadınlar cumhuriyeti diyelim. Her zaman birbirimizin yanındayız” diyen Üren, güzelliğe bakış açısını şöyle anlattı: "Önce içten beslenmek gerekiyor. Yoğun makyajlar yapıyoruz ama bu yeterli değil. Botoksa karşıyım, dolguyu sevmiyorum. Spor yapıyorum; spor sadece vücudu değil yüzü de toparlıyor. Yılda iki kez vitamin desteği alıyorum. Amacım bozmak değil, taze kalmak."

Ayça İnci: "Yeni yıl için umut dolu mesajlar veren İnci, “Umut insanlardan yana olmalı. Biz değişirsek dünya değişir” dedi.

Güzellik uygulamalarıyla ilgili ise şunları söyledi: Yüzümde estetik yok. Kolajen ve vitamin desteği alıyorum. Son projem dönem dizisi olduğu için botoks yaptırmadım. Kök hücreyi düşünüyorum ama henüz cesaret edemedim.”

Ayça İnci, özellikle oyuncular için doğallığın önemine vurgu yaparak, Sadece dizi değil tiyatro da yapıyorum. İnandırıcılık için mimiklerin korunması şart. 50 yaşındaki biri 20 yaşında görünmez; önemli olan kendimize hem içten hem dıştan iyi bakmak” dedi.

Yudum: "Duygu Kurt’un yeni yıl partisine katılan isimlerden biri olan Yudum, güzellik ve yeni yıl dilekleriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Estetik konusundaki düşüncelerini paylaşan Yudum, "Botoks ve dolguya karşı değilim. Kadın kendini nasıl iyi hissediyorsa öyle yapmalı. Dozunda botoks ve dolguyu seviyorum” dedi.

Geçtiğimiz yılın kendisi için zorlu geçtiğini belirten sanatçı, "Eşim bypass oldu, bizim için zor bir dönemdi. Yeni yıldan tek dileğim sağlık, mutluluk ve huzur” ifadelerini kullandı. Müzik projeleriyle ilgili de müjde veren Yudum, geçtiğimiz aylarda Yıldız Tilbe’nin açıkhava konserinde sahneye çıkarak düet yaptığını hatırlattı. Ünlü sanatçı, Yıldız Tilbe’nin kendisine özel bir şarkı hediye ettiğini ve bu şarkının önümüzdeki günlerde dinleyiciyle buluşacağını söyledi.

