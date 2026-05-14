Düşes'in galası yapıldı

Pelin Karahan, Seçkin Özdemir, Gökberk Demirci, Erdal Özyağcılar, Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar, Melisa Doğu, Yeşim Salkım, Fatma Toptaş, Mustafa Enis Bilir, Zeynep Özyağcılar, Necati Kutlu, Selda Güdükoğlu ve Yağmur Çelik gibi isimlerin yer aldığı dikey dizi 'Düşes' dizisinin galası Galataport İstanbul'da yapıldı.

Geceye İki Dakika Creative House'un Kurucusu İlkin Kavukcu, yönetmen Mustafa Kotan, senarist Ece Yosmaoğlu ve dizinin yıldız oyuncuları tam kadro katıldı. Pelin Karahan, "İlk beş bölüm yayınlandı. Şahane bir ekip. Komedi dizisi. Sıcak bir hikaye. Seyircinin böyle hikayeyi özlediğini düşünüyorum" dedi. Nurseli İdiz, "Dünyanın en iyi kadrosunu bir araya getirin, yapım, yönetmen ve senaryo iyi olmadığı takdirde hiçbir şey olmaz" diye konuştu. Erdal Özyağcılar, "Yeşim Salkımla yıllar önce karşılaştık. Güzel projeyle gittik, beğendi ama bir takım şeyler yüzünden olmadı" derken Salkım, "Evliydim ondan olmadı. Kendim olarak dizideyim" açıklamasını yaptı. Melisa Doğu, "İlk gösterimi Venedik'te yaptık. Çok keyifliydi. Kendimizi İtalyanca konuşurken gördüm. Kendimi bir İtalyan gibi gördüm" şeklinde konuştu. Seçkin Özdemir, "İlk dikey dizilerden birinde olmanın keyfini yaşıyorum. Seyircinin ekranda özlediği işlerden birini yaptığımızı düşünüyorum" dedi. Erdal Özyağcılar, "Yaşım epey var, Allah'ta yardım ediyor fizikte iyi ama bu proje beni gençleştirdi. Biz yatay işleri alışmışız. İki dakika güzel konsept... Senarist ve yönetmene teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir cast. Artık yeni Erdal'ım. İnanılmaz bir patlama ve yeni şeyler olacak. Artık televizyon dizilerini 120 dakika seyretmeyin. Ben bile olsam seyretmeyin. İki dakika dizi olay bu" diye konuştu.

HAYATTA HER ŞEYİN YÜK OLDUĞU ZAMANLAR VAR

Güçlü kadını anlatan rolü oynayan Pelin Karahan, "Bende güçlü olarak görüyorum. Türkiye'de çok güçlü kadın var. Güçlü olmak isteyen kadınlara feyz olacak. Bence erkeklerin olduğu hikayeden de kadınlara hizmet eden senaryolara mutlu oluyorum" dedi. Mert Ramazan Demir'in, "Ünlülük sırtımda yük" sözleri için Karahan, "Hayatta her şeyin yük olduğu zamanlar var. Sadece oyunculuk ya da ünlülük için demeyelim, bazen annelikte, bazen dostlukta, bazen evlat olmakta, bazan başka meslekte. Önemli olan o yüklerin altından kalkıp yoluna devam edebilmek. Kendi adıma bunu yapabileceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

SET OKUL GİBİYDİ

Gökberk Demirci, "Benim için ilk deneyim. Çok keyifli bir setti. Sanki 3-5 sezondur çeken bir ekipti. Tadı damağımızda kaldı. Büyük isimlerle bu projede yer almak okul gibiydi" dedi. Pelin Karahan için oyuncu, "Onunla çalışmak çok konforludur. Kendini iyi hissettiren bir partner" diye konuştu.

OYUNCU OLACAK

Türkiye güzeli Ceren Arslan, "Oyunculuk eğitimi alıyorum. Alanında çok iyi isimlerle çalışıyorum. Şan dersi ve ata binme eğitimi alıyorum. Oyunculuk için şan eğitimi de önemli..." dedi. Bacak boyuyla ilgili model, "Herhalde 100 cm üzerinde diye düşünüyorum. 105 ya da 100 civarında..." açıklamasını yaptı.

