 Dev maçı birlikte izlediler  

UEFA Şampiyonlar Ligi Resmi Sponsoru Pepsi, “#FutbolPepsiyleGüzel” sloganıyla düzenlediği özel etkinlikte futbol dünyasını bir araya getirdi. Efsane futbolcular Necati Ateş ve Cenk Tosun’un katıldığı gecede, Bayern Münih ile PSG arasında oynanan ve büyük heyecana sahne olan yarı final karşılaşması dev ekrandan takip edildi.

PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ergün Günay, “Pepsi olarak, 2015 yılından bu yana iş birliği içinde olduğumuz Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’ni desteklemekten büyük gurur duyuyoruz” dedi. Başak Doğan şefliğinde sahne alan 40 kişilik VIBE Korosu’nun UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikonik marşını yorumlayarak geceye damga vurduğu etkinlikte, futbol ve müzik unutulmaz bir atmosferde buluştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Resmi Sponsoru Pepsi, futbol tutkusunu unutulmaz bir deneyime dönüştüren özel bir maç izleme etkinliğine imza attı. İstanbul’un öne çıkan mekanlarından Rixos Tersane İstanbul Event Hall’da gerçekleştirilen etkinlik, futbolun heyecanını müzik ve eğlenceyle bir araya getirerek davetlilere yüksek tempolu bir gece yaşattı.

#FutbolPepsiyleGüzel sloganıyla hayata geçirilen görkemli gecede davetliler, Bayern Münih–PSG arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasını Türk futbolunun iki efsanevi ismi Necati Ateş ve Cenk Tosun’un katılımıyla dev ekranda hep birlikte takip etti. Büyük heyecan ve çekişmeye sahne olan 90 dakika sonunda PSG adını finale yazdırarak Arsenal’in rakibi olurken, maç boyunca coşku bir an olsun düşmedi. Gecenin sunuculuğunu Melike Çelik üstlenirken, spor yorumcusu Fırat Günayer de futbol sohbetine eşlik etti.



ERGÜN GÜNAY: FUTBOL İNSANLARI BİR ARAYA GETİREN GÜÇLÜ BİR TUTKU

PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ergün Günay, Pepsi’nin futbolla kurduğu güçlü bağı ve taraftar deneyimine verdiği önemi vurgulayarak, “Pepsi olarak, 2015 yılından bu yana iş birliği içinde olduğumuz Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’ni desteklemekten büyük gurur duyuyoruz. Futbolun yalnızca bir spor değil, insanları bir araya getiren güçlü bir tutku olduğuna inanıyoruz. Futbol deneyimini sadece sahadaki 90 dakikayla sınırlı görmüyor; müzik, eğlence ve kültürle birlikte daha da zenginleştirmeyi önemsiyoruz. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı öncesinde gerçekleştirdiğimiz Açılış Şovu da bu bakış açımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu yıl Macaristan’ın Budapeşte kentinde oynanacak final maçı öncesinde The Killers’ın Pepsi sponsorluğunda sahne alacak olması da bizim için ayrı bir heyecan kaynağı. #FutbolPepsiyleGüzel yaklaşımımızla bu özel deneyimi milyonlarla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ DEĞERLENDİRMESİ

Gecenin özel konuklarından Necati Ateş ve Cenk Tosun etkinliğin atmosferine ve maça dair görüşlerini paylaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi atmosferinin her zaman çok özel olduğunu belirten Necati Ateş, “UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesindeki maçların atmosferi hem sahadakiler hem de ekran başındakiler için her zaman bambaşkadır. Pepsi'nin ev sahipliğinde, böylesine çekişmeli bir yarı finali bu kadar güzel bir atmosferde izlemek çok keyifliydi” dedi.

Tüm konuklarla birlikte heyecanlı bir 90 dakika yaşadıklarını belirten Cenk Tosun ise, “Futbolun en güzel yanlarından biri, farklı insanları aynı heyecanda buluşturması. Yarı final maçını izleme etkinliğinde çok keyifli, coşkulu ve futbol dolu bir ortam vardı. Pepsi’nin UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanını böyle özel bir etkinlikle taraftarlarla bir araya getirmesi bence çok değerli. Hem maçın atmosferi hem de gecenin enerjisi gerçekten çok etkileyiciydi” ifadesini kullandı.



VIBE KOROSU, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MARŞINI SESLENDİRDİ

Gecenin en dikkat çekici anlarından biri ise Başak Doğan şefliğinde sahne alan 40 kişilik VIBE Korosu’nun performansı oldu. Koro, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikonik marşı başta olmak üzere seslendirdiği özel repertuvarıyla etkinliğe güçlü bir müzikal atmosfer kattı. Etkinlik kapsamında ayrıca QR tahmin yarışması da gerçekleştirildi. Davetlilere yöneltilen sorulara hızlı ve doğru yanıt veren katılımcılar, UEFA Şampiyonlar Ligi maç bileti sahibi oldu.

