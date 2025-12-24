 Demet Şener ve oğlu Ömer'in AVM turu

Demet Şener, oğlu Ömer ile birlikte önceki gün İstinyePark’ta objektiflere takıldı.

Kısa süreli bir alışveriş turu yapan anne-oğul, uyumlarıyla dikkat çekti. Yılbaşı planları sorulan Şener, “Yılbaşında da beraberiz” diyerek ailece vakit geçireceklerinin sinyalini verdi. Samimi halleriyle beğeni toplayan ikili, alışverişin ardından AVM’den ayrıldı.

