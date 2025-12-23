  • Video Galeri Foto Galeri
Ceren Benderlioğlu'nun O Ses Türkiye Yılbaşı heyecanı

Ceren Benderlioğlu, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

'Eşref Rüya' dizisinde yer alan oyuncu, "Yoğun, güzel ve heyecanlı... Her bölümü hevesle beklediğimiz bir işin içindeyiz" dedi. Benderlioğlu, "Dizi reytinglerin yanı sıra sosyal medyada komik anlarıyla gündem oluyor, böyle bir şey bekliyor muydunuz?" sorusuna, "Yazımından dolayı bekliyordum. Bir de kadro dolayısıyla bekliyordum. Üretmeyi ve yeni şeyler çıkarmayı seven bir ekip" yanıtını verdi.

 

2025 için oyuncu, "Zamana yetişmeye çalışarak geçti. Kızım, eşim, iş ve kendim" diye konuştu.

İDDİALI OLDUĞUM ALAN DEĞİL
'O Ses Türkiye Yılbaşı'nda eşi Emir Benderlioğlu'yla programa çıkacak Benderlioğlu, "İddialı olduğum alan değil. Eğitimini almadığım şeyde iddiada bulunamam. Eğlenmek için. Güzel bir parça seçtik. Emir'le olmak ferahlatıcı bir şey. Bugün kıyafet provası var" açıklamasını yaptı. Projede giyeceği kıyafet için oyuncu, Bana yakışır bir kıyafet. Kendi tarımda. Uçlara gidemiyorum, şaşırtmayı isterim ama özel hayatımda o kadar cesaretli değilim" dedi. Doğal haliyle olan Benderlioğlu, "Yataktan kalktım geldim, prova var" ifadelerini kullandı. Oyuncu, yeni yılı evde karşılayacaklarını belirtti.

