Burak Özçivit çekimler için İtalya Milano şehrindeydi!

Altınyıldız Classics’in İlkbahar - Yaz 2026 Koleksiyon çekimleri, markanın 17 sezondur iş birliği yaptığı Burak Özçivit ile İtalya’nın Milano şehrinde gerçekleşti. Çekimler, koleksiyonun ruhunu yansıtan güçlü renk kullanımlarına, soft minimalizme ve rahatlık odaklı tasarımlara sahne oldu. Özçivit çekimler sırasında “İtalya tarihi dokusu ve yapısıyla gerçekten en çok sevdiğim yerlerden biri” dedi.

Burak Özçivit, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics’in İlkbahar - Yaz 2026 Koleksiyon çekimlerini tamamladı. Çekimler İtalya’nın Milano şehrinde Biella bögesinde gerçekleşti. Özçivit, neşeli ve enerjik tavırlarıyla dikkat çekerken “Atmosfer müthiş, mekan müthiş. İtalya zaten tarihi dokusu ve yapısıyla gerçekten en çok sevdiğim yerlerden biri. Hava güzel, ekip müthiş…” diyerek harika bir çekim gerçekleştirdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
