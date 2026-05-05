Berdan Mardini'nin en özel şarkısı

Berdan Mardini, uzun zamandır hayranların beklediği eseri bugün çıkardı.



Sanatçı, 'Mardinli misin?' şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Sevenlerinin yıllardır istediği bir Mardin şarkısını hazırlayan Mardini, sanat hayatının en özel günlerinden birini yaşıyor. Söz Şenol Eşref, müzik Yıldıray Mülayim'e, düzenlemesi ise Sedat Ezen'e ait eserin klibi ise sanatçı, Mardin'de kamera karşısına geçti. Çok duygusal olduğunu belirten Mardini, "Bugüne kadar yüzlerce eser seslendirdim ama bu kadar heyecanlı olduğum bir şarkı olmamıştı. Sevenlerim yıllardır bir Mardin eseri bekliyordu ve sonunda geldi. Çok özel ve harika bir parça oldu. Mardinli biri olarak daha çok heyecanlı ve duygusalım" dedi.

