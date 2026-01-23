 Bensu Soral istediği rolü açıkladı!

Bensu Soral, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Oyuncu, "Benim ve dünya için zor geçti. 2026'da tek dileğim, huzur, sağlık ve mutluluk. Kötü şeyler duymayalım" dedi. Proje için Soral, "Çok özledim. Güzel olan rolleri seviyorum ama aksiyon istiyorum. Hep böyle prenses ama erkek Fatma tabiri. Öbür tarafım erkek Fatma o da görünsün istiyorum. Tomb Raider tarzı şeyler tam benlik" diye konuştu. Dizilerin uzun olduğunu söyleyen oyuncu, "Özellikle takip ettiğim yok uzun süreler olduğu için. Muhtemelen çıkan her işe bakıyorum fikrim olması için. Ben seti seviyorum. Setlerde uzun uzun vakit geçirmeyi seviyorum" açıklamasını yaptı. 'Organize İşler'de rol alan Soral, "Güzel geçti" ifadelerini kullandı. Boynundaki nazar boncuğu için oyuncu, "Artık onlara sığınıyoruz. Çok inanıyorum" açıklamasını yaptı.



Soral, "Astrolojiye göre hayatınızı yönlendiriyor musunuz?" sorusuna, "Yönlendirmiyorum ama bu sene burcum olan Koç burcuyla ilgili güzel şeyler duyduğum için inanmak istiyorum" yanıtını verdi. Oyuncu, "Sert tarafınızı çok ortaya çıkardığınız oluyor mu?" sorusuna, "Genelde aile ve yakın arkadaşlarım tarafından bilinir. İyi niyetim suistimal edildiği durumlarda sadece dayanamıyorum. O duruma gelmem zordur. Beni koç burçları anlar" cevabını verdi.

