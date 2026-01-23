  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bensu Soral istediği rolü açıkladı!

Bensu Soral istediği rolü açıkladı!

Bensu Soral istediği rolü açıkladı!

Bensu Soral, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Bensu Soral istediği rolü açıkladı!

Oyuncu, "Benim ve dünya için zor geçti. 2026'da tek dileğim, huzur, sağlık ve mutluluk. Kötü şeyler duymayalım" dedi. Proje için Soral, "Çok özledim. Güzel olan rolleri seviyorum ama aksiyon istiyorum. Hep böyle prenses ama erkek Fatma tabiri. Öbür tarafım erkek Fatma o da görünsün istiyorum. Tomb Raider tarzı şeyler tam benlik" diye konuştu. Dizilerin uzun olduğunu söyleyen oyuncu, "Özellikle takip ettiğim yok uzun süreler olduğu için. Muhtemelen çıkan her işe bakıyorum fikrim olması için. Ben seti seviyorum. Setlerde uzun uzun vakit geçirmeyi seviyorum" açıklamasını yaptı. 'Organize İşler'de rol alan Soral, "Güzel geçti" ifadelerini kullandı. Boynundaki nazar boncuğu için oyuncu, "Artık onlara sığınıyoruz. Çok inanıyorum" açıklamasını yaptı.

 Bensu Soral istediği rolü açıkladı!


Soral, "Astrolojiye göre hayatınızı yönlendiriyor musunuz?" sorusuna, "Yönlendirmiyorum ama bu sene burcum olan Koç burcuyla ilgili güzel şeyler duyduğum için inanmak istiyorum" yanıtını verdi. Oyuncu, "Sert tarafınızı çok ortaya çıkardığınız oluyor mu?" sorusuna, "Genelde aile ve yakın arkadaşlarım tarafından bilinir. İyi niyetim suistimal edildiği durumlarda sadece dayanamıyorum. O duruma gelmem zordur. Beni koç burçları anlar" cevabını verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Duygu Sarışın'ın aşk mutluluğu! Yüzü gülüyor
  Magazin

Duygu Sarışın'ın aşk mutluluğu! Yüzü gülüyor

Teoman'dan çarpıcı açıklamalar! Babalıkta kendimi çok beğenmiyorum
  Magazin

Teoman'dan çarpıcı açıklamalar! Babalıkta kendimi çok beğenmiyorum

Bir Parfümden Fazlası: Versace Eros'un Büyüleyici Dünyası
  Hayatın İçinden

Bir Parfümden Fazlası: Versace Eros'un Büyüleyici Dünyası

Cem Uzan aşkı sosyetenin tanınmış isimlerinden Yasemin Sadıkoğlu'nda buldu
  Magazin

Cem Uzan aşkı sosyetenin tanınmış isimlerinden Yasemin Sadıkoğlu'nda buldu

Güzide Duran: Kaldığımız yerden devam ediyoruz
  Magazin

Güzide Duran: Kaldığımız yerden devam ediyoruz

Aleyna Kalaycıoğlu kadınlara seslendi
  Magazin

Aleyna Kalaycıoğlu kadınlara seslendi