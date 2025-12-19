 Aşkım Kapışmak yetişkin emziğini satışa çıkarıyor!

Aşkım Kapışmak, sosyal medyada sık sık kullandığı ve gündem olan yetişkin emziğini satışa çıkarıyor.

Kısa sürede tüm dünyada birçok kişinin zihinsel rahatlama aracı olarak kullandığı emzik için yazar, Türkiye’de öncü oldu.

Yurt dışında yetişkin emziği kullanımının insan beynini erken çocukluk dönemine indirerek rahatlattığı belirtiliyor.

Elektronik sigara ve tütün ürünlerini azaltma ve bırakmada etkili olduğu gözlenen emzik için Kapışmak, bir lansman yapacak. Yazar, patentini aldığı yetişkin emziğini 20 Aralık haftasında e-ticaret üzerinden satışa çıkaracak.

Dünyaca ünlü isimlerin de kullandığı yetişkin emziğiyle ile ilgili Kapışmak, tüm detaylarını lansmanında paylaşacak.

