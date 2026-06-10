Züleyha Ortak Dağ ve Prof. Dr. Serdar Dağ kutlama yemeğinde dostlarını ağırladı 10.06.2026 15:02 Züleyha Ortak Dağ ve Prof. Dr. Serdar Dağ kutlama yemeğinde dostlarını ağırladı Züleyha Ortak Dağ ve nörolog Prof Dr Serdar Dağ, sessiz nikahlarının ardından, aileler arasında CVK Otel’de kutlama yemeğinde buluştu. Dağ Ailesini yakın dostları, iş insanı Mahmut Çevik, Sevim-Orhan Gencebay, Ebru-Serkan Çağrı, Rabia-Tahir Sarıkaya ve Ayşe- Mahmut Dağdelen yalnız bırakmadı. Aile büyüğü hakim Orkun Dağ, tüm misafirlere tek tek teşekkür etti. (Arif Verimli - Serdar Dağ - Züleyha Ortak Dağ - Aydan Verimli) HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN