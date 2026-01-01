Zuhal Olcay yeni yılı sahnede karşıladı

Zuhal Olcay, 2026'yı sahnede karşıladı.

İstanbul'da Çapa Pera'nın sahnesinde muhteşem konseriyle yeni yıla giren Zuhal Olcay, muhteşem repertuarı ve şıklığı ile kendisini izlemeye gelenlere unutulmayacak bir yılbaşı gecesi yaşattı.



"Yeni Yıla nasıl girersek öyle geçecek, eğlenelim. 2026 çok güzel geçsin, hepimize sağlık mutluluk huzur güzellikler getirsin ne olur. Tanrım lütfen, yeter artık" diyerek 2025'deki olumsuzluklara adeta gönderme yapan Zuhal Olcay, muhteşem repertuarıyla da muhteşem bir gece yaşattı.



Zuhal Olcay, yılbaşı gecesi için Arzu Kaprol imzalı kostüm tercih etti.