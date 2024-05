‘Zorlu PSM Prodüksiyon’ oyunları sezonun son temsillerini gerçekleştiriyor

Zorlu PSM Prodüksiyon oyunları, sezonun son oyunlarıyla tiyatroseverlerin dünyasını değiştirmeye hazırlanıyor. Bu sezon ilgiyle takip edilen Uraz Kaygılaroğlu’nun William Shakespeare’e, Nezaket Erden’in Viola karakterine hayat verdiği, ‘Aşık Shakespeare’, Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in rol aldığı ‘Balina’, Melisa Sözen, Ülkü Duru ve Müfit Kayacan’ın oynadığı ‘Aile Yalanları’, dev prodüksiyon “1923”, başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu’nun performansıyla sahneye taşınan ‘Kibritin Ucunda oyunları yaz tatili öncesi tiyatroseverleri Zorlu PSM sahnelerine bekliyor. Öte yandan üç sezondur kapalı gişe sahnelenen Mert Öner ve Ece Dizdar’ın eşsiz performansıyla ‘Evlilikten Sahneler’ oyunu ise 6 Mayıs’ta gerçekleştireceği son temsiliyle sahnelere tamamen veda ediyor.

AİLE YALANLARI // 2-3-29-30 MAYIS // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Başrollerini Melisa Sözen, Ülkü Duru ve Müfit Kayacan'ın paylaştığı ve rejisörlüğünü Hakan Emre Ünal'ın üstlendiği “Aile Yalanları”, küçük bir aile trajedisini üç kahramanın da perspektifinden anlatıyor. Her birinin aynı olayı nasıl bambaşka şekillerde algılayıp yaşadığını gözler önüne serdiği hikayesiyle Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde bu sezonki son dört temsilini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 20.30

AŞIK SHAKESPEARE // 5-27-28 MAYIS // TURKCELL SAHNESİ // 20.30

En İyi Film dahil 7 dalda Oscar kazanan kült film Aşık Shakespeare (Shakespeare in Love) Türkiye’de ilk defa tiyatro sahnesine uyarlandığı aynı ismi taşıyan oyunu, yüksek enerjisi, komedisi ve romantizmiyle dikkat çekiyor. Aşık Shakespeare, Serdar Biliş rejisi ve sahne üstünde 40, sahne arkasında 30 olmak üzere toplam 70 kişilik dev kadrosu ile Türkiye’de ilk defa tiyatro sahnesine taşınan oyun İstanbul’da son beş oyunu gerçekleştirmek üzere Zorlu PSM’de izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu (William Shakespeare) ve Nezaket Erden’in (Viola) üstlendiği; Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı Aşık Shakespeare, sıra dışı rejisi ile Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izlenebilecek.

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 20.30

EVLİLİKTEN SAHNELER // 6 MAYIS // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Geçtiğimiz iki sezonu kapalı gişe sürdüren Evlilikten Sahneler, Turkcell Platinum Sahnesi'nde 6 Mayıs akşamı gerçekleştireceği tek temsiliyle tiyatroseverlere veda ediyor. Johan ve Marianne 10. evlilik yıldönümlerini kutlamak üzere olan iki çocuk sahibi mutlu bir çifttir. Her şey her an planlı, her gün olması gerektiği gibidir. Her evli çift gibi bazı sorunlar yaşar, bu sorunları karşılıklı oturup konuşup mantıklı bir şekilde çözüp hayatlarına devam ederler. Ama yavaş yavaş karşılaştıkları sorunları eski yöntemlerle çözemediklerini fark ederler, kurdukları günlük planlar da aynı mükemmellikte işlememektedir. Ne yapacaklar? Gerçeklerle yüzleşebilecekler mi? Bu yüzleşmeyi nasıl karşılayacaklar? “ İki insan bir ömür bir arada yaşayabilir mi?” “aile nedir?” “şefkat nedir?” “aşk nedir ne değildir?” sorularına yanıt arayan Ingmar Bergman’ın kült filminden Kayhan Berkin tarafından tiyatroya uyarlanan ve Ece Dizdar, Öner Erkan, Kayhan Berkin, Pınar Göktaş ile Naz Buhşem’in rol aldığı “Evlilikten Sahneler” seyirciyi, bu çiftin başına gelenleri yakından izlemeye son kez davet ediyor.

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 20.30

BALİNA // 9-10-14-15 MAYIS // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Zorlu PSM, Craft Tiyatro ve Free Stage ortak yapımcılığı, bir baba-kızın çok geç kaldıkları küçük bir kavuşma hikayesini anlatan Balina, Zorlu PSM’deki yaz tatili öncecsi son temsillerinden sonra sezona ara verecek. İbrahim Çiçek’in yönettiği oyun; Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in performanslarıyla “Balina”, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde bu sezonki sınırlı sayıdaki izleyicileri bekliyor.

Kapı Açılış: 20.00

Etkinlik: 20.30

KİBRİTİN UCUNDA // 9-21 MAYIS // %100 STUDIO // 19.00-21.00

Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazdığı, Kayhan Berkin’in yönettiği, Rıza Kocaoğlu’nun oynadığı Kibritin Ucunda, sezonun kalan üç oyunuyla %100 Studio’da izleyicisiyle buluşuyor. Kibritin Ucunda’da, 30’lu yaşlarının başında bir plaza çalışanı olan Kerem’in başarı hırsının, çocukluğunun ve küçük bir felaket sonrası ziyarete gelen geçmişinin gölgesinde, kendiyle uzun ve derin bir hesaplaşması anlatılıyor.

Kapı Açılış: 18.30-20.00-20.30

Etkinlik: 19.00-20.30-21.00

1923 // 19 MAYIS // TURKCELL SAHNESİ // 15.30-19.30

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı, Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin katkılarıyla gerçekleştirilen, başrollerinde başarılı oyuncular Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar’ın yer aldığı, sahne üstünde ve sahne arkasında 200 kişilik bir ekip çalışmasıyla 18 aylık hazırlık süreci sonunda sahneye taşınarak göz alıcı dekor ve multimedya tasarımıyla sanatseverlerle buluşan “1923”, bu sezonki son temsilini Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda gerçekleştiriyor.

Kurtuluş Savaşı Müzesi’ne yapılan okul gezisi sırasında ortadan kaybolan dört arkadaş, kendilerini bir anda Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’yi başlattığı Bandırma Vapuru’nda bulurlar. Bandırma’yı sarsan dalgalardan Meclis’in açılışına, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in ilanına uzanan; genç, yaşlı, çocuk, kadın ve erkek nice isimsiz Cumhuriyet kahramanının yarattığı Millî Mücadele serüvenini müzik, dans, muhteşem sahne tasarımı ve multimedya şovu eşliğinde soluk soluğa izleyeceksiniz. 100 kişilik dev kadronun bu eşsiz performansını kaçırmayın.

Kapı Açılış: 14:30-18.30

Etkinlik: 15.30-19.30