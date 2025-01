Zorlu PSM’de bu hafta:  20-26 Ocak

Merve Dizdar’ın etkileyici performansıyla bağımlılık ve kimlik arayışını derinlemesine ele alan “İnsanlar Mekanlar Nesneler” 25 ve 26 Ocak’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Demet Evgar’ın başrolünü oynadığı ve Afife Jale’nin sahneye çıkma mücadelesini çağdaş bir yorumla ele alan Kia’nın sunduğu “Afife” ise 20 Ocak’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde tiyatroseverlere büyüleyici bir deneyim sunuyor. Ayrıca Türkiye’de ilk kez tiyatro sahnesine uyarlanan “Aşık Shakespeare” Uraz Kaygılaroğlu ve Nezaket Erden’in başrolleriyle perde açmaya devam ediyor.

Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin katkılarıyla gerçekleştirilen, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak hazırlanan ve 25. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Haldun Dormen Özel Ödülü’ne layık görülen 1923, kalbi her gün Cumhuriyet coşkusuyla atan her yaştan izleyiciyi 26 Ocak’ta Zorlu PSM’ye bekliyor.

Bu hafta Zorlu PSM’de ayrıca, Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü’nün başrollerini paylaştığı ve iki kız kardeşin çalkantılı hikayesini konu alan “Timsah Ateşi”, Şahika Tekand’ın iktidar ve adalet kavramlarını ironik bir dille ele aldığı “Ölüyor mu ne?”, Aksel Bonfil’in kaleminden çıkan ve bir kadının içsel yolculuğunu işleyen “Muskat”, annelik temasını katmanlı bir şekilde ele alan “Kutsal” ve Anadolu masallarından ilham alan “Çirkin” oyunları da tiyatroseverlerle buluşuyor. Cem Yılmaz, "CMXXIV" isimli stand-up gösterisiyle 22 ve 23 Ocak’ta Zorlu PSM’de kahkaha dolu anlar yaşatmak için son hazırlıklarını tamamlıyor.

AFİFE // 20 OCAK // TURKCELL SAHNESİ // 20.30

Kia'nın sunduğu Afife, Afife Tiyatro ve Zorlu PSM ortaklığıyla yeni sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircisiyle buluşuyor. “Bu dünyada kadın olmanın gereği var olmak istiyorsan yanman gerek. Yanarken peşinden gelenlerin yolunu aydınlatman, kendini feda etmen gerek.” "Kuşaklar boyunca tüm tiyatroculara ve cesur kadınlara ilham olmuş, bir deniz feneri gibi karanlık zamanlarda yol göstermiş bir ışık, bir simgedir Afife. Sahnede olmayı bütün mevcudiyetiyle arzulayan Afife’nin, kadının sahneye çıkmasına, göz önünde olmasına, yasak koyan düzene başkaldırısının çağdaş bir yorumudur. İşgal altında İstanbul’da cephesini perdesi bellemiş çok kültürlü bir tiyatro kumpanyasının sahne arkası olan “Afife”, sezon boyunca Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşuyor.

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 20.30

İBRAHİM SELİM İLE BU GECE // 20 OCAK // %100 STUDIO // 21.00

Her hafta Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile seyirci karşısına çıkan İbrahim Selim’in sevilen şovu “İbrahim Selim ile Bu Gece” izleyicilerini Zorlu PSM %100 Studio’ya bekliyor.

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 21.00

SELÇUK YÖNTEM İLE BİRAZ ŞİİR BİRAZ ŞARKI // 21 OCAK // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 19.30

Dünya prömiyerini 9 Eylül’de Londra’nın en prestijli sahnelerinden Cadogan Hall’da gerçekleştiren bu özel etkinlik, birçok şairin eserlerini özgün caz besteleriyle buluşturuyor. Selçuk Yöntem’in etkileyici yorumuyla canlanacak şiirler, quartetin olağanüstü müzikalitesiyle birleşerek Zorlu PSM’de unutulmaz anlar yaşatacak.

Kapı Açılış: 19.00

Etkinlik: 19.30

BEN ÇOKTAN GİDERSİNİZ SANMIŞTIM // 21 OCAK // %100 STUDIO // 20.30

Bir adam, sözlük, Thom Pain, yalnızlık, çocukluk, bir arı ya da kelimeler, bencillik, aşk, kaybetmek, çok aşk, çok kaybetmek ve bir köpek; kocaman gözleri olan bir köpek. Çok severken kaybedenlerin oyunu BEN ÇOKTAN GİDERSİNİZ SANMIŞTIM, gerçek hayatın, insan ve hayvan arasındaki ilişkinin yakın bir örneği. Tek kelimeyle kusursuzluk diye tarif edilen bir aşkın içinde çok severken gidebilmek ya da romantizmin jargonunun dengeli olmak, beraber zaman geçirmek, dışarı çıkmak olarak belirlendiği bir dünyada bu kelimelerdeki acıyı anlamak için ciddi sarsılmalar, görme kaybı ve bir yıl evden çıkmama gerekliliği. Etkileyici hikayesiyle Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım 21 Ocak akşamı %100 Studio’da.

Kapı Açılış: 20.00

Etkinlik: 20.30

TUZBİBER 4'LÜ STAND UP // 21 OCAK // touché by N KOLAY // 21.00

İsa Çulun’un MC'liğinde, Tuna Kalınsaz, Samet Karadeniz, Ali Fuat Ergüner, İstiklal Akarsu en sevilen setleriyle Zorlu PSM touche by N Kolay'da sahne alıyor.

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 21.00

CMXXIV // 22-23 OCAK // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Dünyanın dört bir yanında binlerce kez sahne alan Cem Yılmaz, "CMXXIV" adını taşıyan stand-up gösterisiyle Zorlu PSM’de kahkaha dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirilen bu özel gösteri serisi tüm izleyicilere eğlenceli saatler yaşatıyor.

Kapı Açılış: 20.00

Etkinlik: 21.00

TİMSAH ATEŞİ // 22 OCAK // %100 STUDIO // 20.30

Timsah Ateşi, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin babalarıyla olan çalkantılı hikayesini konu alıyor. Yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği oyun, 2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nin en iyi oyunları arasında yer alan Timsah Ateşi Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşuyor.

Kapı Açılış: 20.00

Etkinlik: 20.30

ÖLÜYOR MU NE? // 22 OCAK // %100 STUDIO // 20.30

Geliştirdiği özgün teknikle adını dünya tiyatro tarihine yazdıran Şahika Tekand, kurucusu olduğu Studio Oyuncuları için yazıp yönettiği yeni oyununda Zeus’un ölme ihtimaliyle Olimpos’un zirvesine hâkim olan korku, hırs ve arzular üzerinden iktidar, evlilik, emek, adalet, akıl, fırsat, savaş gibi kavramları ironik bir biçimde ele alıyor. Müzikal bir karaktere de sahip Ölüyor mu ne? izleyicileri eğlenceli bir akışa Zorlu PSM’de katılmaya davet ediyor.

Kapı Açılış: 20.00

Etkinlik: 20.30

FLAPPER SWING // 22 OCAK // touché by N KOLAY // 21.00

“Cazın altın çağı” olarak bilinen 1920'lerin 1930'ların müziğini ve atmosferini günümüze taşıyan Flapper Swing, otantik soundu ve neşeli repertuarıyla touché by N Kolay'da, dinleyicilerini zamanda bir yolculuğa davet ediyor. Manouche gitarlar, kontrbas, saksafon ve vokalin sahnedeki uyumlu birlikteliği ile hem görsel hem işitsel olarak unutulmaz bir geceye hazır olun.

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 21.00

MUSKAT // 23 OCAK // %100 STUDIO // 19.00-21.00

Aksel Bonfil'in yazıp yönettiği Muskat, 23 Ocak'ta Zorlu PSM %100 Studio'da. Bir kadın, bir gece, bir cenaze. İstanbul-Paris arası zehirli bir zihin akışı. Dünyanın en mutlu günü. “Sessiz bir kopuş başlıyor içimden. Parça parça yere düşüyor artıklarım. Artık yapamayacaklarım.”

Kapı Açılış: 18.30-19.30

Etkinlik: 19.00-21.00

KUTSAL // 23 OCAK // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Seda Türkmen, Neriman Uğur ve Ümmü Putgül'ün aynı sahneyi paylaştığı “Kutsal” oyunu, “Kutsal” olarak tanımlanan anneliğin nasıl katmanlı, karışık, zor bir dönüşüm olduğunun altını çizen bir oyun olarak seyircisi ile buluşuyor.

Kapı Açılış: 20.00

Etkinlik: 20.30

BURCU KISAKÜREK // 22 OCAK // touché by N KOLAY // 21.00

2024 yılında arka arkaya yayınladığı teklileriyle dinleyicileriyle buluşan Burcu Kısakürek, enerji dolu bir parti atmosferinde 22 Ocak akşamı touché by N Kolay’da sahneye çıkıyor.

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 21.00

YENİ TÜRKÜ // 24 OCAK // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 21.00

“Bana Bir Masal Anlat Baba”, ‘’Aşk Yeniden’’, “Sezenler Olmuş” ve “Telli Telli” gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan Yeni Türkü, dinleyicilerine Ege ve Akdeniz ruhuyla yoğrulmuş büyüleyici bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Bu eşsiz müzik şöleni 24 Ocak akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor.

Kapı Açılış: 20.00

Etkinlik: 21.00

KEREM GÖRSEV TRIO // 24 OCAK // touché by N Kolay // 21.00

Caz dünyasının önde gelen isimlerinden Kerem Görsev, kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman’dan oluşan trio ekibiyle touché by N Kolay’da sahne alıyor.

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 21.00

TOLGSHOW // 24 OCAK // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

"Arkadaşım" karakteri ile milyonları güldüren Tolga Çevik sahnede artık bir klasik haline gelen doğaçlama oyununun Türkiye Turnesi’yle izleyicinin karşısına çıkıyor. Bugüne kadar "Yönetmen’in" akla sığmayan isteklerini yerine getirmeye çalışan ‘Arkadaşım’ Türkiye Turnesinde Yönetmeni çıldırtmaya kararlı.‘Gizemli Yönetmen’ Fırat Parlak ve "Minik" lakaplı müzisyen Özer Atik’in de eşlik ettiği tamamı doğaçlama gösteri seyircisiyle buluşmak için yollara düşüyor.

Kapı Açılış: 20.00

Etkinlik: 21.00

SEDEF SEBÜKTEKİN // 24 OCAK // %100 STUDIO // 21.00

İstanbul'da doğan Sedef Sebüktekin, genç yaşta müziğe tutkulu bir şekilde adım attı. Lise yıllarında davul çalarken aynı zamanda kendi bestelerini gitarında oluşturup şarkılarını söylemeye başladı. Üniversite yıllarında odasında kayıtlar yaparak müziğini paylaşmaya başladı. "Kısalar" adını verdiği 1 dakikalık şarkılarını haftalık olarak besteleyip kaydederek dinleyicilerle buluşturdu. Sedef Sebüktekin, romantik ve varoluşsal sorularını sorarken, kendisi gibi kafası karışıkları dansa %100 Studio’da davet ediyor.

Kapı Açılış: 20.00

Etkinlik: 21.00

AŞIK SHAKESPEARE // 25 OCAK // TURKCELL SAHNESİ // 20.30

En İyi Film dahil 7 dalda Oscar kazanan kült film Aşık Shakespeare (Shakespeare in Love) Türkiye’de ilk defa tiyatro sahnesine uyarlandığı aynı ismi taşıyan oyunu, yüksek enerjisi, komedisi ve romantizmiyle dikkat çekiyor. Sahnelendiği tüm ülkelerde kapalı gişe oynanan Aşık Shakespeare, Serdar Biliş rejisi ve sahne üstünde 40, sahne arkasında 30 olmak üzere toplam 70 kişilik dev kadrosu ile Türkiye’de ilk defa tiyatro sahnesinde izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu (William Shakespeare) ve Nezaket Erden’in (Viola) üstlendiği; Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı Aşık Shakespeare, sıra dışı rejisi ile sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izlenebilecek.

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 20.30

AŞK BİTER Mİ? // 25 OCAK // TURKCELL SAHNESİ // 15.30

Yıllar sonra karşılaşan iki eski sevgili birbirleriyle yüzleşerek AŞK BİTER Mİ? soruna yanıt arıyor… Kimimize göre aşksa bitmez Kimimize göre aşksa da biter Kimimize göre ortada aşk varsa bitse de aşktır, bitmese de aşktır. Çünkü insan aşktır, aşk da insanın aynası… Etkili hikayesinin yanı sıra Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın seslendirdiği şiir ve şarkılar eşliğinde aşkı anlatan oyun izleyenleri kendi aşklarıyla baş başa bırakıyor.

Kapı Açılış: 14.30

Etkinlik: 15.30

İNSANLAR MEKANLAR NESNELER // 25-26 OCAK // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Merve Dizdar’ın etkileyici performansıyla bağımlılık ve kimlik arayışını derinlemesine ele alan, “İnsanlar Mekanlar Nesneler” 13 ve 14 Ocak akşamı Zorlu PSM’de sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Merve Dizdar’ın yansıra oyunda Nihal Koldaş, Selçuk Borak, Kerem Arslanoğlu, Bora Akın ve Ferhat Güneş rol alıyor. İbrahim Çiçek rejisiyle sahnelenen oyunun yapımcılığı idPRo ve Zorlu PSM üstleniyor. İnsanlar Mekanlar Nesneler sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

Kapı Açılış: 20.00

Etkinlik: 20.30

ÇİRKİN // 25 OCAK // SKY LOUNGE // 20.30

Anlatı tiyatrosu ile dijital enstalasyonu birleştiren izleyiciyi çevreleyen yenilikçi bir deneyim olarak tasarlanan Çirkin, Anadolu gelenek ve masallarından ilham alan gerçeküstü bir ihanet hikâyesidir. Birçok farklı teatral stilden esinlenen oyunculuk yapısı ve reji biçemini çağdaş tiyatro enstrümanları ile buluşturan oyun, masalsı ve mitik evrenini teknolojinin olanaklarıyla birleştiren özgün bir sahne dili yaratır. Firuze Engin’in yazdığı Güray Dinçol’un yönettiği oyunda Nihal Yalçın ve Onur Berk Arslanoğlu oynuyor.

Kapı Açılış: 20.00

Etkinlik: 20.30

ARCTIC MONKEYS TRIBUTE // 25 OCAK // %100 STUDIO // 21.00

Türkiye’nin ilk ve tek Arctic Monkeys Tribute grubu kısa bir aradan sonra dinleyici kitlesiyle tekrardan buluşuyor. Tüm albümlerin arasından “Do I Wanna Know?”, “R U Mine?”, “When The Sun Goes Down”, “Brianstorm”, “Crying Lightning”, “Four Out of Five” gibi parçaları icra ederek dinleyicileriyle buluşturan ekip, grubun severlerine retrospektif bir şölen vadediyor. Süregelen yıllar boyunca; İngiliz rock kültürünün temel taşlarından bir tanesi haline gelen Arctic Monkeys’in müzik mozaiğini başarıyla yansıtan bu projede, benzersiz bir deneyim ile baş başa kalacaksınız.

Kapı Açılış: 20.00

Etkinlik: 21.00

SOLANCH DE LA ROSA // 25 OCAK // touché by N KOLAY // 21.00

Latin, pop ve R&B türlerini kendine has üslubuyla yorumlayan, 9 senedir İstanbul’da yaşayan Kübalı şarkıcı Solanch De la Rosa, touché by N Kolay'da izleyicilerle buluşuyor.

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 21.00

MASAL SAATİ // 25 OCAK // GALERİ ALANI // 11.00-14.00

Tıpkı masallarda olduğu gibi çocukların karşısına bu yolculukta engeller çıkar ve tıpkı masal kahramanlarının yaptığı gibi çocuklar birbirlerine yardım ederek bu engelleri aşarlar. Bu diyarda masallar her yerde duyulmayı bekler. Çocuklar şarkılarla, oyunlarla, ritimle, hareketle ve bazen de sessizliğin gücü ile masal kahramanlarına eşlik eder ve tüm çocukların bu diyarda tek bir süper güce ihtiyaçları vardır, o da hayal gücüdür… Hayal gemisinde yolculuk etmek isteyen bütün çocuklar 25 Ocak’ta Zorlu PSM’de Galeri Alanı’nda buluşuyor.

Kapı Açılış: 10.30-13.30

Etkinlik: 11.00-14.00

1923 // 26 OCAK // TURKCELL SAHNESİ // 19.00

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı, Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin katkılarıyla gerçekleştirilen, başrollerinde başarılı oyuncular Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar’ın yer aldığı, sahne üstünde ve sahne arkasında 200 kişilik bir ekip çalışmasıyla 18 aylık hazırlık süreci sonunda sahneye taşınarak göz alıcı dekor ve multimedya tasarımıyla sanatseverlerle buluşan “1923” tiyatroseverlerin yoğun ilgisiyle Zorlu PSM’de 26 Ocak’ta sahnelenecek.

Kapı Açılış: 18.00

Etkinlik: 19.00

PELİN BATU VE SERHAN BALİ İLE BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE İSTANBUL // 26 OCAK // touché by N KOLAY // 21.00

touché by N Kolay’da Dr. Pelin Batu ve Serhan Bali ile yeni bir programa başlıyor. İlk konuları ‘Bilinmeyen Yönleriye İstanbul’. Yazar-şair Dr. Pelin Batu ve yazar-müzisyen Serhan Bali, şiir ve müziği sohbetleriyle harmanlayacakları, konuk sanatçı dostlarıyla da renklenecek çok özel bir program hazırladılar. Dr. Pelin Batu’dan İstanbul’un efsaneleri ve folkloru, İstanbul’un farklı semtlerinin mitolojik hikâyeleri dinlenecek. Serhan Bali ise Osmanlı saray müziği, Beyoğlu’nun sazlı cazlı sözlü müzik tarihi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e batılı ve doğulu müzikler ve müzisyenlerini anlatarak Pelin Batu’ya eşlik edecek.

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 21.00

UNSEEN // 26 OCAK // ZORLU PSM // 13.00

Zorlu PSM’nin sahne arkasında merak edilen büyük ve büyülü dünyasını misafirlerinin ilgisine sunduğu UNSEEN Tour ile macera ve adrenalin dolu genişletilmiş konsepti UNSEEN Extreme Tour, ikinci sezonunda misafirlerine iki farklı tur seçeneği sunmaya devam ediyor. Her adımı keşif dolu sahne arkasının tüm detayları ve anılarının sergilendiği UNSEEN Tour, 26 Ocak tarihlerinde heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Türkiye’de ilk defa bir kültür sanat kurumunun misafirlerini sahne arkasında kimsenin bilmediği ve görmediği, merak edilenlere doğru özel bir yolculuğa çıkardığı keşif dolu 5000 adımlık rehberli tur olan UNSEEN Tour ile 26 Ocak tarihlerinde yine rehberli tur eşliğinde heyecan dolu bir yolculuğa hazır olun.

Kapı Açılış: 13.00

Etkinlik: 13.00

UNSEEN EXTREME // 26 OCAK // ZORLU PSM // 16.00

Zorlu PSM’nin sahne arkasında merak edilen büyük ve büyülü dünyasını misafirlerinin ilgisine sunduğu UNSEEN Tour ile macera ve adrenalin dolu genişletilmiş konsepti UNSEEN Extreme Tour, ikinci sezonunda misafirlerine iki farklı tur seçeneği sunmaya devam ediyor. Her adımı keşif dolu sahne arkasının tüm detayları ve anılarının sergilendiği UNSEEN Tour’a ek olarak “Vinç Katı”, “Grid Katı” ve “Ana Sahne Kedi Yolu” gibi daha yüksek ve dar alanların eklendiği yeni macera dolu rotalarıyla UNSEEN Extreme Tour, misafirlerini 26 Ocak tarihlerinde heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Türkiye’de ilk defa bir kültür sanat kurumunun misafirlerini sahne arkasında kimsenin bilmediği ve görmediği, merak edilenlere doğru özel bir yolculuğa çıkardığı keşif dolu 5000 adımlık rehberli tur olan UNSEEN Tour’un “Vinç Katı”, “Grid Katı” ve “Ana Sahne Kedi Yolu” gibi daha yüksek ve dar alanların eklendiği adrenalin dolu rotalarıyla UNSEEN Extreme konsepti, 26 Ocak’ta yine rehberli tur eşliğinde heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Kapı Açılış: 16.00

Etkinlik: 16.00

BESTE ERİN İLE YAZIYORUM ÇİZİYORUM // 26 OCAK // GALERİ ALANI // 14.00

Atölyede çocuk kitabı yazarı ve illüstratör Beste Erin çocuklara bir hikaye yazmanın temel unsurlarından bahsedecek, yaratıcı yazma oyunu ile çocuklara kendi hikayelerini kurgulamalarında rehberlik edecektir. Çocuklar kurguladıkları hikayeleri, sanatsal kağıt, boyalarla resimleyecek ve böylelikle kendi kitaplarını tasarlamış olacaklardır. Beste Erin ile Yazıyorum-Çiziyorum Atölyesi 26 Ocak'ta Galeri Alanı'nda

Kapı Açılış: 13.45

Etkinlik: 14.00