Zorba Taverna’da gelenek bozulmadı

Binlerce tabak havada uçuştu İstanbul’un köklü eğlence adreslerinden Zorba Taverna, 40. yılını coşkulu bir sezon açılışıyla kutladı.



Yunan müziğinin sevilen sesi Göknur’un sahne aldığı gecede binlerce tabak kırıldı, sirtaki ve lezzet dolu dakikalarla unutulmaz bir gece yaşandı.

İstanbul’un eğlence hayatında tam 40 yıldır Yunan müzik kültürünün en güçlü temsilcilerinden biri olan Zorba Taverna, yeni sezonunu unutulmaz bir geceyle açtı.

Mekanın yıllardır değişmeyen sesi Göknur, sahnede seslendirdiği şarkılarla Yunan müziği tutkunlarına hem nostalji hem de coşku dolu bir akşam yaşattı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Zorba’nın gelenekselleşen ritüeli bir kez daha sahnedeydi: Tabaklar peş peşe kırıldı!

“Zorba’da tabak kalmadı” sözleriyle paylaşılan görüntüler, sezon açılışının ne kadar hareketli geçtiğini gözler önüne serdi.

Edinilen bilgiye göre, gece boyunca iki binden fazla tabak kırıldı. İstanbul Gayrettepe’de yer alan Zorba Taverna’yı Fatih Tokmakcı ile birlikte işleten Theo Kalyoncu, “Bu sezon eğlence aralıksız sürecek. Babam Fedon iki haftada bir sahnede sevenleriyle buluşacak. Göknur’un yanı sıra Estafani, İrem Ünlü, Yorgo Kertis, Erdinç Erişmiş, Bartev, Ari Barutoğlu, Panagiota, Diogenis, Yorgos ve Zenia gibi ustalar da bu adreste sahne alacak.

Konuklarımız Yunan lezzetleri eşliğinde sirtaki yaparak eğlenecek” dedi. Asya Şef'in Ege mutfağı lezzetlerinden esintiler taşıyan dokunuşuyla hazırlanan yeni menüsüyle Zorba, klasik taverna anlayışını modern dokunuşlarla harmanlıyor. Dans şovları, canlı müzik performansları ve tabak kırma seremonileriyle misafirlerine adeta bir Yunan adasında eğlenme hissi yaşatıyor. Sahnedeki coşkunun merkezinde yer alan Göknur ise duygularını şu sözlerle ifade etti: “Burada bir aile gibiyiz, her masada tanıdık yüzler var. Bu sezon çok daha fazla eğlenceyle yolumuza devam edeceğiz” Zorba Taverna, 40. yılında da müzik, dans ve lezzeti bir araya getirerek İstanbul’un eğlence geleneğini yaşatmayı sürdürüyor.