Ziynet Sali'den senfonik konser

Ziynet Sali memleketi Kıbrıs'ta unutulmaz bir konsere imza attı. Girne Amfi Tiyatro'da sahnelenen senfonik konserde Sali, kendi şarkılarını ve Kıbrıs türkülerini senfonik düzenlemeleriyle seslendirdi. Lefkoşa Belediye Orkestrası ve kendi orkestrasından oluşan toplam 45 kişilik bir ekibin Sali'ye eşlik ettiği konser ayakta alkışlandı.

HELENİSTİK ZİYNET!

Raşit Bağzıbağlı imzalı helenistik sahne kıyafeti ve yasemin çiçeklerinden yapılmış tacıyla çok şık görünen Sali'yi, amfi tiyatroyu dolduran 3500 kişi izledi.



Konserde Kıbrıs'a özgü 'Testi Oyunu' dansını yapan Sali, misafirlerinden büyük ilgi gördü. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Sali, izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı.