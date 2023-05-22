Zara kendisini bakın hangi ünlü şarkıcıya benzetti?

Ceylan Ertem’in ilk iki sezonunda birçok isimle düetler ve sohbetler gerçekleştirdiği programı 'Duyuyor Musun?’un 3. sezonu devam ediyor.

Sponsorluğunu Bitexen'in üstlendiği üstlendiği programa bu hafta yenilikçi ve enerjik tarzıyla dikkat çeken Zara konuk oldu. Keyifli bir sohbet gerçekleştiren sanatçılar Zara'nın sesi ile ünlenen 'Eklemedir Koca Konak' türküsünü ve 'Dert Bende Derman Sende' şarkısını birlikte seslendirdi.

7 yaşında henüz çocukken Neşecik adıyla ilk albümünü yayınladığını, 9 yaşında ilk kez sahneye çıktığını, Zara adıyla yayınladığı ilk albümde henüz 20 yaşında olduğunu anlatan sanatçı; 'bu dünyaya şarkı söylemek, oyunculuk yapmak, tiyatro yapmak için geldim'. dedi. Bu benim için yarım kalmış bir hikayenin devamı gibiydi. Bir gün hayatım bir film olacaksa kesinlikle komedi olacaktır. Küçücük yaşta mahallenin star'ıydım Tarkan'ıydım, park açılışı olur ben sahneye çıkardım" dedi.

Zara, "Bizim gibi 1970li, 80'li yıllarda doğanlar için bilgi çabuk ulaşılabilir hale geldi. Bilgi kirliliği de oldu ne doğru tam bilemedik adaptasyon sorunu yaşadık. Her yeni doğan çocuk doğduğu çağa uyumlu bir şekilde dünyaya geliyor. Bunu kendi çocuğumda da görüyorum. Bence bu uyumu ve zamanı yakalayabilen, demlenebilen, doğru yaş alabilen, ayakta kalmaya devam ediyor. Bazen yeni doğan nesli çok şanslı görüyorum. Bazen de bu hız yüzünden şanssız olduklarını düşünüyorum" diye konuştu.

Müziğe yeni başlayacak gençlere ne önerirsin sorusunun cevabı da şöyle oldu: "Gezmeli, okumalılar. Okumak bir başkasının gözüyle hayata bakmak başka pencereler açmak, izlemek çok önemli. Hepimiz bir kader çizgisiyle geliyoruz ama kendi hikayemizin başrolünde biz varız. İstediğin şeye asılmak doğru ama bunu da hayatın asıl amacı haline getirmemek lazım. Hayali gerçekleştirmek için herşeyi yapıp sonra da beklemek doğrusu."