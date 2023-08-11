Zamanı durduran Diva

Ajda Pekkan 'Melek' oldu!..

Süperstar Ajda Pekkan'ın dün gece ki konseri Rio Karnavalında ki görüntüler gibiydi. Parkorman da izlediğim James Brown konserini hatırlattı bana. O da çok coşkuluydu. Ajda Pekkan'a Kolombiyalı dansçılar eşlik etti sahnede. Burcu Sedef imzalı iki farklı kostüm giyen sanatçı hem göze hemde kulağa hitap etti. Kısaca şov ağırlıklı bir konserdi. "Ne Varsa Bende Var" şarkısıyla konserine başlayan sanatçı melek figürlü kıyafetiyle göz doldurdu.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesi Ajda Pekkan'ı ağırladı. Melek kanatlı kostümüyle sahneye çıkan Pekkan, "Dünyaları da verseler hiçbir şey beni sizinle olmaktan daha mutlu edemez" dedi.

Bazı konserler çok özeldir. Yıllar geçse de unutulmazlar. İnönü Stadı'nda ki Michael Jackson konseri, İTÜ Stadında ki Lady Gaga konseri, Zorlu PSM'de ki Haris Alexiou konseri, Harbiye de ki Joan Baez konserleri unutulmazlarım arasında. Sahnesinde her konserinde dekoruna önem veren, sahneyi melek figürleri, galaksi ve yıldızlarla, çiçek ve güvercinlerle dolduran İlhan İrem'i de anmadan geçemeyeceğim. Çok özel ve romantik bir sanatçıydı, onu unutmak olmaz. Yine sahnesi en özel yıldızlardan bir diğeri de Sezen Aksu'ydu. Sürprizliydi onunda konserleri. Genellikle Melike Demirağ ile özdeşleşen "Arkadaş" şarkısıyla bitirirdi konserlerini. Müzikal ağırlıklı stund-up havasında geçerdi çoğunlukla.

O günlerden bugünlere teknoloji ve görsellik çok gelişti. Kendisini sürekli yenileyen ve her daim geçmişe değil ileriye bakan bir Ajda Pekkan kaldı. Pekkan kesinlikle bir dünya starıdır. Zira 60 sene zirvede kalabilen isim neredeyse yoktur. Dün gece Ajda Pekkan tarihi bir konsere imza attı. Diva adeta zamanı durdurarak yeni nesil şarkıcılara meydan okudu!

Semiramis Pekkan & Ajda Pekkan

Zaman zaman Öztürk Serengil, Ayhan Işık, Sadri Alışık gibi sanatçılarla birlikte çevirdiği siyah beyaz filmlerin görüntüsü eşliğinde "Milyonzade", "Göz Değdi Bana" gibi şarkıları seslendirdi. Anılarıyla bizi geçmişe götürdü. Yabancı dilde şarkıların yanı sıra "Bambaşka Biri", "Kimler Geldi Kimler Geçti", "Ya Sonra" gibi hitlerini de söyledi. Semiramis Pekkan'ın sahneye çıkarak "Bu Ne Biçim Hayat" şarkısına düet yapması gecenin sürpriziydi. Kraliçe Ajda için "İdolümdü" demesi alkışa değer.

Süperstar, 'birkaç kez söz yazmayı ve beste yapmayı denediğim halde olmadı' diyerek itirafta bulunurken, tribute albümü yayınlanan efsane söz yazarı ve besteci Şehrazat'ı "Aşklayalım" şarkısını seslendirerek onere etti.

Sahneye ilk çıktığı dönemden şarkılar da seslendiren Ajda Pekkan, "Ben karma bir ruhum. Arabeski de, Türk sanat müziğini de, Batı müziğini de seviyorum" şeklinde konuştu.

Konserin sonunda kardeşi Semiramis Pekkan'ı sahneye davet eden Ajda Pekkan, kardeşiyle beraber, "Bu Ne Biçim Hayat" şarkısını seslendirdi. Semiramis Pekkan, "Herkesin hayatında bir idol vardır, benim de idolüm Ajda Pekkan" ifadesini kullandı. Pekkan Kardeşler düet sonrasında birbirlerine sarılarak performansı kutladı.

Sözün özü unutamayacağım konserler serisine dün akşamki Ajda Pekkan konseri de eklendi. Uzun süre hafızamdan silinmeyecek. OLCAY ÜNAL SERT