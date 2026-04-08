Yeni performans kılavuzu iş yükünü arttırıp, maaşları düşürüyor!

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir: “Yeni performans kılavuzu aile hekimlerini hastaya değil, bilgisayar ekranına bakmaya zorluyor”

Aile hekimliği sisteminde uygulamaya alınması planlanan yeni performans kılavuzu, sağlık çalışanlarının tepkisini çekti. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenlemenin aile hekimlerinin hem iş yükünü artıracağını hem de maaşlarında ciddi kayıplara yol açacağını söyledi. Kandemir, mevcut sistemde aile hekimleri, ebe ve hemşirelerin hak ettikleri ücreti alamadığını, yeni performans kriterleriyle ise mevcut maaşlarını alabilmelerinin dahi zorlaştırıldığını belirtti. Dr. Kandemir; “yeni kılavuz, sağlık çalışanlarını daha fazla bürokratik işlem ve veri girişine zorlayarak, hekimlerin hastaya ayırdığı zamanı azaltacak ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin niteliğini olumsuz etkileyecek.”.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni performans kılavuzunun aile hekimliği çalışanları açısından ciddi sorunlar barındırdığını ifade etti.

Kandemir, “Yeni kılavuzla birlikte aile hekimliğinde iş yükü artarken ücretlerde düşüşe yol açacak değişiklikler yapılmıştır. Meslektaşlarımız aynı işi yaparsa maaşı düşürülecek, daha fazla iş yaparsa ancak mevcut maaşını zar zor alabilecektir. Özel sektörde dahi uygulanmayan bu acımasız performans sistemi çalışan haklarına da insan haklarına da uygun değildir” dedi.

Ekrana Değil, Hastaya Bakmak İstiyoruz

Yeni sistemin hekimleri sağlık hizmetinden uzaklaştırarak veri girişine zorladığını vurgulayan Dr. Kandemir, performans değerlendirmesinin büyük ölçüde veri girişine dayandırılmasının ciddi bir sorun olduğunu belirtti. Kandemir, “Dayatılan kriterler nedeniyle hekimler hastaya bakmaktan çok bilgisayar ekranına bakmak zorunda kalacak. Hastaya dokunmak yerine klavyeye dokunmaya zorlanıyoruz. Bu sistem hekimi, ebe ve hemşireyi sağlık çalışanı olmaktan çıkarıp veri giriş elemanına dönüştürüyor” ifadelerini kullandı.



Performans Sistemi Maaş Kaybına yol açıyor

Yeni kılavuzun yalnızca iş yükünü artırmadığını, aynı zamanda gelir kaybı da oluşturacağını belirten Kandemir, katsayı değişikliklerinin aile hekimlerinin gelirlerinde ciddi düşüş anlamına geldiğini söyledi.Tarama ve takipleri eksiksiz yapan bir aile hekimi Nisan ayında 1,5 katsayı alırken yeni kılavuzda aynı hizmet karşılığında 1,259 katsayı elde edecek. Bu değişiklik yüzde 15’i aşan bir katsayı kaybı anlamına geliyor. Ayrıca diyabet, hipertansiyon, obezite, kardiyovasküler risk ve yaşlı izlem programları gibi temel halk sağlığı hizmetlerinin katsayılarının da düşürüldüğü ifade edildi.

Angarya Suçtur

Aile hekimliği çalışanlarının yıllardır artan yük altında hizmet verdiğini belirten Dr. Kandemir, yeni düzenlemelerin çalışanları tükenmişliğe sürüklediğini söyledi.“Angarya suçtur” diyen Kandemir, şu uyarıda bulundu: “Birinci basamak sağlık hizmetini sunan meslektaşlarımıza uygulanan bu baskı ve angarya düzeni hem çalışanları yıpratıyor hem de vatandaşın nitelikli sağlık hizmetine erişimini zorlaştırıyor. Bu durum ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların aile hekimliğine erişimini zorlaştırarak özel hastanelere yönelmesine neden olabilir.”

Temeli Sorunlu Sisteme Vitrin Düzenlemesi Yapılıyor

Kandemir, aile hekimliği sisteminin yıllardır ciddi yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, yeni düzenlemelerin bu sorunları çözmek yerine daha da büyüttüğünü dile getirdi. Aile sağlığı merkezlerinin bina sorunlarının devam ettiğini, sağlıkta şiddetin hâlâ çözülemediğini ve tarama merkezlerinin yeterli olmadığını belirten Kandemir, “Sağlık Bakanlığı temeli oturmayan bir binaya ışıklı tabela koymaya çalışıyor” dedi.



Aile Hekimliği güçlenmeden sağlık sistemi çalışmaz

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sağlık sisteminin temelini oluşturduğunu hatırlatan AHESEN Genel Başkanı Dr. Kandemir, aile hekimliği sisteminin zayıflamasının tüm sağlık sistemini etkileyeceğini vurguladı.Kandemir, “Aile hekimliği iyi işlemeden ne devlet hastaneleri ne de üniversite hastaneleri verimli çalışabilir. Sağlık Bakanlığı meslektaşlarımıza, vatandaşlara ve ülke sağlığına zarar verecek bu düzenlemelerden bir an önce vazgeçmelidir” çağrısında bulundu.