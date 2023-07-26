Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Önceki gün nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan Yasemin Taciroğlu ve Ahmet Uras’ın düğün detayları belli oldu. Nedret Taciroğlu’nun Sarıyer’deki yalısında yapılan nişanda çiftin yüzüklerini, Ahmet Uras’ın babası Prof. Dr. Cihan Uras takmıştı. 3 yıl önce tanışan çiftin düğünü 18 Ağustos’ta Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek.



Düğüne Derin Mermerci, Merve Çetindoğan, Gizem-Aycan Akdağ gibi çiftin yakın arkadaşları da katılacak.

Çift işlerinden dolayı hemen balayına çıkamayacağı için henüz plan yapmadı. Yaz boyunca sahibi olduğu Bodrum’daki The Gaillard ile meşgul olan Ahmet Uras, yakınlarda Bursa şubesini açacak. Yasemin Taciroğlu ise annesinin moda markasıyla eylüldeki fashion show’a hazırlandığından balayı büyük ihtimalle eylül sonuna kalacak.