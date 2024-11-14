Yasemin Sakallıoğlu: Gülmeyene parasını iade ederim!

Yasemin Sakallıoğlu “Doğru Koca Nasıl Seçilir” isimli tek kişilik stand-up gösterisiyle sezonun ilk sahnesini BKM organizasyonuyla Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdi. Ünlü komedyen iki saat boyunca izleyenlere kahkaha tufanı yaşattı.

5. SEZONU KAPALI GİŞE BAŞLADI

Sürpriz sahne performansı, kendi yaşamının birbirinden komik hikayeleriyle Bostancı Gösteri Merkezi'nde 5. Sezonu kapalı gişe başlayan gösteride, mizahın yanı sıra müzik ve dans şovlarıyla görsel bir şölen de yaşandı. Yenilenen dekoru ve koreografisiyle gösteriyi izleyenler büyülü bir şova ortak oldu.

Ünlü komedyen sezonun ilk gösterisi öncesinde basın mensuplarıyla buluştu. “Bu şova çok hazırlandık. İzleyicilerimin her geldiklerinde farklı bir şey görmesi telaşındayım umarım bu karşılığı verebiliyoruzdur.” diyen Yasemin Sakallıoğlu, “Bugün insanlık için hayatımdaki tüm hayal kırıklıklarına rağmen sahnede olacağım. Hem kendi insanlığım hem beni izlemeye gelenler için. Çünkü bu kadar ekonomik zorlukların olduğu bir dünyada bu gösteri sold out oluyorsa gerçekten insanların gülmeye ihtiyacı var demektir. Birbirimiz için mutlu olduğumuzu söylemek isterim” diye sözlerine devam etti.

“BUGÜNE KADAR GÜLMEYEN OLMADI”

Yasemin Sakallıoğlu, “Gülmeyene para iadesi yapıyor musunuz?” şeklindeki muhabirlerin esprili sorusuna ise “Bugüne kadar gülmeyen olmadı ki ben seyircilerime tek tek bakarım. Ama biri hiç gülmedim derse ve gerçekten de o paraya ihtiyacı varsa ben öderim” dedi.

Yasemin Sakallıoğlu, Bostancı Gösteri Merkezi’nin ardından 14 Aralık’ta Yenimahalle Ankara, 15 Aralık’ta Sivas, 17 Aralık’ta Mersin, 19 Aralık’ta Adana ve 21 Aralık’ta Eskişehir’de izleyicileriyle buluşacak.