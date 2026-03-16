Yaşar Alptekin'den çarpıcı açıklamalar

Özlem Esra Ada’nın her hafta birbirinden özel isimleri konuk ettiği YouTube kanalının bu haftaki konuğu Yaşar Alptekin oldu. Tasavvufa yöneldikten sonra hayatında büyük değişiklikler yaşayan Alptekin, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

HÜLYA AVŞARIN YERİNE GAMZE ÖZÇELİK DAHA ÇOK YAKIŞIRDI!

Özlem Esra Ada’nın sorularını yanıtlayan Yaşar Alptekin, Hülya Avşar’ın canlandırdığı türbanlı karakter hakkında da konuştu. Artık kendisine dizi ve film teklifi gelmediğini söyleyen Alptekin, “Keşke o tarz rolleri normal hayatında da öyle yaşayan insanlar oynasa. Mesela Gamze Özçelik daha çok yakışırdı. Ezan okumayı, namaz kılmayı bilmeyen kişiler bunu rol olarak yapmaya çalışıyor. Ben de o dizilerde olmayı çok isterim ama orada olmak için onların takıldığı mekanlarda takılmam lazım” dedi.



MÜSLÜMANLAR OLARAK SINIFTA KALDIK

Özlem Esra Ada’nın sorularına içtenlikle cevap veren Yaşar Alptekin, İran’da vurulan kız öğrencilerle ilgili de konuştu. Müslümanlar olarak bu konuda sınıfta kaldığımızı söyleyen Alptekin, “Elin gavuru dediğimiz İspanya bile bizden daha çok konuştu, daha çok ses çıkardı. Biz neden susuyoruz? Ağaç kesildi diye yürüdünüz, kadına şiddet dediniz yürüdünüz, hayvana şiddet dediniz yürüdünüz. Burada ölenler insan. Bunları görüp hâlâ o kahve markasından kahve içiyorlarsa bu benim canımı yakıyor” ifadelerini kullandı.

CENAZE DEĞİL SANKİ KOKTEYL

Son yıllarda ünlü cenazelerinde fotoğraf çektirilmesi ve cenaze adabı üzerine yapılan tartışmalar hakkında da konuşan Alptekin, şunları söyledi:

“Orada bir ölüm var, bir hayat sönmüş. Kimse bununla ilgilenip ders çıkarmıyor. Sanki sigara molası verilmiş gibi gülüşmeler oluyor. Sanki bir kokteyle gelmişler gibi. Neredeyse kanepeler dolaştırılacak, alkışlar olacak. Daha fazla konuşursam bazı insanları karşıma alacağım.”

HACCA GİDİNCE KÂBE’DE YATTIM

Hac ziyaretinde yaşadığı bir anıyı da anlatan Yaşar Alptekin, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Hacca gittiğimde otelin mescidinde namaz kılanları görünce şaşırdım. ‘Neden Kâbe’de kılmıyorsunuz? Buraya gelmek için ağlayan insanlar var’ dedim. Ben 15 gün kaldım, sadece 4 kez odaya gittim, o da duş almak içindi. Her gün Kâbe’de uyudum. Ama artık oraya giden insanlar şov yapmaya gidiyor. Fotoğraf paylaşımları, otelin havlusunu ya da yemeğini beğenmeyenler… Sanki tatil köyüne gelmiş gibi davranıyorlar, oradaki amacı unutuyorlar.”

AHİRETTE BENİ PEYGAMBER EFENDİMİZ KARŞILASIN

Özlem Esra Ada’nın “Ahirette seni kim karşılasın istersin?” sorusuna hiç düşünmeden “Peygamber Efendimiz” yanıtını veren Yaşar Alptekin, bu sözleri söylerken gözyaşlarına hâkim olamadı. Ölümden korkmadığını belirten Alptekin, “Ölümden korkması gerekenler korksun. Ben hazırım” dedi.

İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM, AKLIMA KIZIM GELDİ

Yaşar Alptekin, hayatının en zor dönemlerinden birini de ilk kez anlattı. Eşinden ayrıldığı dönemde büyük bir bunalım yaşadığını belirten Alptekin, “Kendimi kaybetmiş gibiydim. İpini koparmış kurbanlık dana gibi geziyordum. Alkol, gece hayatı, kadın ilişkileri… Mutlu olmaya çalışıyorsun, öyle görünmek istiyorsun ama olmuyor. Bir gün motorla giderken intihar etmeyi düşündüm. Tam o anda kızım geldi aklıma, yapamadım” ifadelerini kullandı.