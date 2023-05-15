Yargıcı ilkbahar ve yaz elbise koleksiyonu ile yaza merhaba!

Seyahat etmeyi bir yaşam stili haline getiren YARGICI kadını, İlkbahar/Yaz 2023 sezonunda Elbise Koleksiyonu ile zamansız ve şık tasarımlarla keşfine devam ediyor.

Elbise Koleksiyonu, YARGICI'nın kaliteli kumaşları, zamansız tasarımları ve özenli detaylarıyla dikkat çekiyor.

YARGICI'nın yeni sezon triko, askılı, denim, pamuklu elbiseleri, her kadının gardırobuna renk katıyor. Bu koleksiyon, işlemelerden deniz kabuklarına, renkli cam boncuklardan metalik iplik trikolara kadar geniş bir yelpazede malzemelerin kullanımıyla dikkat çekiyor. YARGICI, yalın düz hatlara ve feminen volanlara da yer vererek, çeşitli tarzlara hitap ediyor.

Hem günlük kullanım hem de özel günler için uygun tasarımlar sunan koleksiyonda, yumuşak, nefes alabilen ve hafif pamuklu kumaşlardan; kısa, midi ve uzun boy elbiseler ve daha birçok seçenek mevcut. Koleksiyon plajdan şehir sokaklarına ve özel gün kombinlerine kadar yaşam alanlarınızın her anına sıcak dokunuşlar sağlıyor.

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Yargıcıkıyafetelbise

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