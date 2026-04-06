Yaren Yapıcı yapay zeka kurbanı oldu

Yaren Yapıcı, son günlerde sosyal medyada gündem olan aşk iddialarına açıklık getirdi.

Adının Poizi ile anılmasına şaşırdığını belirten Yapıcı, ortaya çıkan görüntülerin yapay zekâ ürünü olduğunu ifade ederek iddiaları net bir dille yalanladı.

Yaren Yapıcı, Nişantaşı City's'de görüntülendi. 'A.B.İ.' dizisinde yer alan oyuncu, "Güzel gidiyor, her şey yolunda. Set ortamı keyifli. Oyuncu arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyorum" dedi. Yapıcı, "Hem Kenan İmirzalıoğlu gibi eski hem de Afra Saraçoğlu gibi yeni jenerasyondan isimler var. Sette nasıl ilişkiniz var?" sorusuna, "Samimi insanlar. Ego savaşı olmayan işine odaklanıyorlar. Onlarla çalışmaktan mutluyum, keyif alıyorum. Gerçekten güzel proje oldu benim için... Benim için bu iş güzel adımdı" diye konuştu.

KENDİSİNİ TANIMIYORUM

Poizi ile çıkan aşk iddialarına Yapıcı, "Kendisini tanımıyorum. Tanımamama rağmen bu şekilde algı oldu. Yapay zekayla fotoğrafımız çıkmış. Gerçek sandım, ben bile inandım. Arkadaşım ve akrabalarım, 'Eski sevgilin mi?' diyor. Halen yazanlar var. Fan kitlesinden ufak tefek linçler yiyorum tanımamama rağmen. Hiçbir şekilde tanışmadım" şeklinde konuştu.



Oyuncu, "Müziğe ilginiz var mı?" sorusuna ise, "Müziğe tabii ilgi var işimiz sanat olduğu için. Özellikle karakterime çalışırken rolümün yaşam tarzına göre müzikler dinlemeyi seviyorum. Beni daha çok oraya itiyor ilham veriyor karakteri yaratmamda" diye cevap verdi.



Binicilikle ilgili oyuncu, "Alışmaya çalışıyorum. Aslında daha önceden yaptığım bir şeydi psikolojik olarak hayvanlara karşı tedirgin hissetmeye başladım herhalde ama deniyorum. Atları seviyorum. İnsan dostu gibi bir şeyler" ifadelerini kullandı.