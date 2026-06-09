Yapay Zeka Film Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Geleceğin sinemacıları, teknolojiyi sanatla buluşturuyor. İstinye Üniversitesi ve Aksuvital tarafından düzenlenen Yapay Zeka Film yarışmasında dereceye giren yarışmacılar, ödüllerini düzenlenen törenle aldı. Yarışmanın birincisine 100 Bin TL, dereceye giren diğer yarışmacılara da plaket ve hediyeler verildi.

Ödül töreni öncesi, Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu ve İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezih Erdoğan ile Dr. Senai Demirci birer konuşma yaptı.

Yunus Aksu, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü'nde düzenlenen törende yaptığı açıklamada, teknolojik yenilikleri takip etmenin ötesine geçilmesi gerektiğini belirterek: "Sanatın ve bilimsel gelişmelerin öncüsü olmalıyız. Aksuvital, kendi AR-GE sistemini yıllar önce kurmuş, sektörünün bu konuda öncülüğünü üstlenmiştir. Üniversiteler başta olmak üzere, TÜBİTAK gibi bilim kuruluşlarıyla da iş birlikleri ve ortak proje geliştirme gibi önemli misyonlar taşımaktayız. Bugün de, gençlerimizin sanatla teknolojiyi buluşturduğu bu etkinliği, yürekten destekliyoruz." dedi.

Yarışmacıların, sinema dilini, yapay zeka destekli üretim araçlarıyla yeniden yorumladığı yarışmada, ortaya çıkan eserler geleceğin film anlayışına dair güçlü ipuçları verdi. Katılımcılar tarafından hazırlanan kısa filmler; sinematik görüntü kalitesi, özgün hikaye akışı ve dijital sanat estetiğiyle, öğretim üyeleri ve izleyenlerden tam not aldı. Yapay zeka destekli görüntü yönetimi sayesinde, sahnelerde etkileyici ışık kullanımı, güçlü atmosfer tasarımı ve profesyonel kamera geçişleri öne çıkarken; yapay zeka tabanlı ses teknolojileri ise karakterlere doğal ve etkileyici bir anlatım kazandırdı.



İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü'nde düzenlenen törende, dereceye giren yarışmacılar ödüllerini Yunus Aksu, Prof. Dr. Nezih Erdoğan ile diğer öğretim üyelerinin elinden aldı. Yarışmada 1'incilik ödülünü İsmail Bulut alırken, 2'incilik ödülü Semih Tözge’nin, 3'üncülük ödülü ise Ahmet Duvar’ın oldu.