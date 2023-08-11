Yalı Çapkını dizisinde bomba ayrılık

Yeni sezon hazırlıkları süren Yalı Çapkını dizisinde çok konuşulacak bir ayrılık yaşanacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını dizisi geçen sezonun en çok izlenen dizilerinin arasında yer almıştı. OGM Pictures imzalı dizinin ikinci sezonu için hazırlıklar sürerken bomba bir ayrılık yaşandı. Geçen sezona damgasını vuran dizinin Pelin’i Buçe Buse Kahraman yeni sezon öncesi ekibe veda etti.

Özellikle Taylan Biraderler’in yönettiği, Timuçin Esen ve Ebru Özkan’la başrol oynadığı Gri dizisindeki oyunculuğu akıllarda yer eden Buçe Buse Kahraman yeni dizi ve film görüşmelerini değerlendirmeye başladı.

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Buçe Buse KahramanYalı Çapkını

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