Yağmur Tanrısevsin’in bilinmeyen bir gerçeği ortaya çıktı! Hayranlarını şaşırtacak detay!

Snob Magazin'in haberine göre; Yağmur Tanrısevsin, köpeği Alf ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Oyuncu, 80'li yılların ünlü dizisi Alf'i sevdiği için minik dostuna o adı verdiğini söyledi.

Son dönemde yabancı hayranlarının ilgisiyle karşılaşan Tanrısevsin, "Kalp Yarası yurt dışında çok izleniyor. Şu an İspanya'da yayınlanıyor. Orada da reytingleri iyi... Güzel dönüşler alıyoruz" dedi.

Oyuncu, "Bazı meslektaşlarınız hayranları evlerine kadar gidiyor. Siz bÖyle bir durumla karşı karşıya kaldınız mı?" sorusuna, "Öyle bir durumla karşı karşıya kalmadım" yanıtını verdi. Tanrısevsin, ayrıca cilde zararlı olduğunu söyleyerek, güneşlenmeyi sevmediğini belirtti.