VIP İstanbul Güzellik Merkezi'nden çifte ödül!

Güzellik sektöründe sunduğu kaliteli hizmet anlayışıyla öne çıkan Vip İstanbul Güzellik Merkezi, 9. Uluslararası Başarı ve Kariyer Ödülleri gecesinde iki önemli ödüle birden layık görüldü. Merkez, Yılın En İyi Güzellik Merkezi seçilirken; işletme müdürü Damla Şuataman da Yılın En İyi Güzellik Koçu ödülünü kazandı.

Alanında uzman kadrosu ve müşteri memnuniyetine dayalı yaklaşımıyla dikkat çeken merkez, bu ödüllerle sektördeki yerini sağlamlaştırdı. Başarıda, kurucu ekip ve yönetimin vizyoner bakış açısı ile profesyonel işletme anlayışının etkili olduğu vurgulandı.

Ödülünü tüm ekibi adına aldığını belirten Damla Şuataman, "Danışanlarımızla sadece güzellik değil, güven temelli bir bağ kuruyoruz" dedi.



Vip İstanbul, sektörde örnek olmaya ve değer üretmeye devam etmeyi hedefliyor.