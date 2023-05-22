Vakko L’atelier Ice Cream’den yeni gurme lezzetler

Vakko şıklığının eşsiz lezzetler ile buluştuğu Vakko L’Atelier Ice Cream iki yeni dondurma çeşidiyle yaza özel bir başlangıç yapıyor. Vakko Chocolate’ın özel çikolata parçaları ile hazırlanan Nature Au Chocolat ve tuzlu karamelin eşsiz tadıyla hayat bulan Caramel Sale eşsiz bir deneyim sunuyor. Vakko L’Atelier’in mutfağında özenle hazırlanan ve benzersiz aromalarıyla yazın vazgeçilmezi olan Vakko L’Atelier Ice Cream kilogramlık seçeneklerinin yanı sıra ‘to go’ çeşitleriyle de servis ediliyor.



Mutluluğa lezzet katan gurme dondurmalar



Vakko L’Atelier Ice Cream, gerçek çikolata tutkunlarına özel olarak reçetelediği Nature Au Chocolat ve Caramel Sale ile bu yaz da lezzet dolu yolculuğuna devam ediyor. Damaklarda iz bırakan Vakko L’Atelier Ice Cream, özel sunumları ve benzersiz aromalarıyla yazı daha da keyifli bir hale getiriyor. Egzotik lezzetleri tercih edenler için Sorbet Exotique ve zencefilli Ginger, kahve tutkunları için türk kahveli Cafe Turc, yoğun çikolata sevenlere Chocolat, klasikten vazgeçemeyenlere Vanilla ve yaza uygun serinletici tatlar arasında yerini alan Sorbet Lemon, Sorbet Coconut, Sorbet Mango ve Sorbet Framboise çeşitleri de dondurma ve sorbe severlerin favorileri arasında yer alıyor. Makaron tutkunları için özel olarak hazırlanan Vakko L’Atelier’in ikonik dondurması Nos Macaron ise ağızda lezzetli bir yaz şöleni yaşatıyor.



Vakko Ice Cream, 12 farklı alternatiften oluşan ve geleneksel reçetelerin aksine salep kullanmadan tadını gerçek meyvelerden alan dondurma ve sorbeler ile lezzetli ve serin bir yaz deneyimi yaşatıyor.



Vakko’nun tatlı dokunuşunda hayat bulan, tutku ile yaratılan bu çok özel gurme dondurmaları ve Vakko L’Atelier’nin tüm lezzetleri www.vakkolatelier.com adresinden sipariş verilebiliyor.

