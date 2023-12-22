Ünlüler ‘VipTurkey 20. Yıl Galası’nda buluştu

İstanbul Hilton Piyalepaşa Otel’de 15 Aralık Cuma günü gerçekleşen “VipTurkey 20. Yıl Galası”nda Fatih Ürek, Aslı Şen, Tamer Levent, Ercan Saatçi, Seda Üren, Aslı Hünel, Orhan Gencebay, Cem Özer, Aşkım Kapışmak, Zafer Kozanoğlu, Zeynep Yılmaz, Dilara Koçak, Melda Aksu, Burcu Şendir, Ece Mumay gibi ünlü isimler katıldı. 20. yılı galasına özel olarak alanına damga vuran isimler “Vip ödüllerine” kavuşurken ödül töreni sonrası afterparty’de ünlü Dj Can Parlak sahne alarak misafirleri eğlencenin doruklarına çıkardı.

Cemiyet, iş, spor ve magazin hayatının nabzını tutan VipTurkey, 20. yılını göz alıcı bir galayla kutladı.

İstanbul Hilton Bomonti Otel’de 15 Aralık Cuma günü düzenlenen “VipTurkey 20. Yıl Galası”, ünlü isimlerin buluşma noktası oldu.

VipTurkey, 20. yılı galasına özel olarak alanına damga vuran isimleri “Vip ödülleri”yle taçlandırdı. Alanının en iyilerinin bir araya geldiği galaya katılacak isimlerden bazıları ise Fatih Ürek, Aslı Şen, Tamer Levent, Seda Üren,Aslı Hünel, Orhan Gencebay, Cem Özer, Aşkım Kapışmak, Zafer Kozanoğlu, Zeynep Yılmaz, Dilara Koçak, Melda Aksu, Burcu Şendir, Ece Mumay gibi isimler oldu. Bekir Aksoy, Gülay Kamaz, Gökay Kalaycıoğlu galanın sunuculuğunu üstlenirken, kırmızı halıda Oylum Seçkin ünlü simalarla röportaj yaptı. Renkli görüntülere sahne olan gecenin sonunda afterparty’de ünlü Dj Can Parlak sahne alarak misafirleri eğlencenin doruklarına çıkararak geceyi ölümsüzleştirdi. Gecede ödül alan kişilerin listesi şu şekildedir:

Yılın En Başarılı Moderatörü- Ahu ORAKÇIOĞLU Yılın pop müzikte Çıkış Yapan kadın ses sanatçısı Ece MUMAY Yaşam Boyu ‘Sanata Evet Onur Ödülü’. Tamer LEVENT. En İyi Gündüz Kuşağı Programı Gelin Evi Aslı HÜNEL Meslek Başarı ve Onur Ödülü. Fatih ÜREK Yaşam boyu onur ödülü. Nevra SEREZLİ. Usikad Kurucu Başkanı Müge ÖZ. Meslek Onur Ödülü. Orhan GENCEBAY. Meslek Başarı Ödülü. Cem ÖZER Yılın En Başarılı Müzik Eğlence Programı Çok Akustik. Ercan SAATÇİ Yılın En İyi İnovasyon Saç Ürünü – Sedat BİGA Yılın En Gözde Yatırım Danışmanı – Şule DUMAN Yılın En İyi Spa Merkezi- NAVITAS – Serdar ERGÜN Yılın En İyi Mobilya Markası – ART DESIGN – Turgay TERZİ Yılın En Başarılı Uluslararası Restoran Markası- KAŞIBEYAZ – Murat KAŞIBEYAZ Yılın En Tercih Edilen Mutfak Eşyası Markası- AMBOSS Hizmet Sektöründe Yılın En Başarılı Firması – WHITE MARK- Furkan ALBAYRAK Yılın En İyi Yatırımcısı – Yusuf Yosi ÖZLEVİ Yılın İkon kadını - Cansu Özlevi Yılın En iyi Medikal Estetik Doktoru – Gönül ATEŞSAÇAN Yılın En İyi Çıkış Yapan Bunker Firması- TEMAR A.Ş – Emre YALDIZ Sağlıkta Yılın En İyi İnovasyon Hastanesi – LIV HOSPITAL – Meri İSTİROTİ Yılın Başarılı Sosyoloğu – DUYGU DELİKAYA Sahne Gösteri ve İlişkiler Komedisinde Yılın En Başarılı İsmi – Aşkım KAPIŞMAK Sektörde En İyi Çıkış Yapan Psikolog – Arzu ARSLANOĞLU Yılın En Başarılı İletişim Uzmanı – Özgür ARAS Yılın Çıkış Yapan Şarkıcısı- Fatih TEKİN Yılın Başarılı Kentsel Dönüşüm Projesi (Ordu Yeni Mahal Kentsel Dönüşüm Projesi) – Nihat ŞEN Yılın Lüks Ankastre ve Beyaz Eşya Sektöründe En İyi Çıkış Yapan Markası – KÜPPERSBUSCH TÜRKİYE Yılın En Başarılı Lojistik Firması – KARGO 23 LOJİSTİK ANTREPO Yılın En Başarılı Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu – PAR HUKUK- Selahattin PAR Yılın Şıklık Yaratan Özgün, İnovatif ve Yenilikçi Ev Dekorasyon Markası – MACKENZIE CHILDS- Berrin AK Yılın En Kreatif ve Tercih Edilen Hediyelik Eşya Markası- DECORIUM – Çağla ŞAHİN Yılın En Başarılı Kreatif Tasarımcısı- Melda AKSU Yılın Kadın İstihdamına sağladığı katkı ile Toplumsal Fark Yaratan Yılın İş İnsanı Ebru AKYÜZ Yılın Başarılı Estetik ve Medikal Kliniği- Özlem Mutlu ÇETİN Yılın En çok tıklanan haber Portalı- Av. Bedia TEYMUR Yılın En Başarılı Prime Time Haber Programı- SHOW TV- Rıdvan BIYIK Meslek Başarı Ödülü- Doç. Dr. Tuna PEHLİVANOĞLU "Yılın dijital Ajansı ve sağlık sistemlerinde yılın öncü, üretken, yenilikçi markası" PDI Dijital Media Agency. Nazım ÜNSAL "Gümrükleme sektöründe yılın başarılı ve girişimci iş insanı Ayşegül ÖZTÜRK" Yılın Başarılı İş insanı. Yusuf ŞİMŞEK Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkısı Yansın İstanbul ile İsmail ÖZKAN Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı Seda ÜREN Yılın Üstün Gayretli ve Başarılı Akademisyeni – Doç. Dr. Müge YAZGAN Yılın En Başarılı Organizasyon Firması – NES ORGANİZASYON- Neslihan HACIOĞLU Yılın En Başarılı Görsel Hizmetler Şirketi – ETİ STAR- Nurkut GÜNEY Yılın Event Şirketi By Mustafa Organizasyon – Mustafa BOZKURT Yılın En İyi Söyleyişi Programı Gökay KALAYCIOĞLU ile 360 derece Meslek Başarı Ödülü. Yusuf GÜNEY. En İyi Müzik Direktörü DJ. Can PARLAK En İyi Kayak Oteli – DAS 3917 OTEL ERCİYES