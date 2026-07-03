Ünlü yönetmen Kamil Çetin'in oğlu Tibo'dan Fransızca Türkçe şarkı

Yönetmen Kamil Çetin'in oğlu 'Tibo' ilk şarkısı 'Phorche'yi' sosyal medya ve YouTube kanallarında yayına aldı.

Türkçe ve Fransızca sözlerin yer aldığı şarkıyı kliplendiren Tibo (Thibaut Alp Çetin) müzik serüveninde emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyor.



Şarkının klibini de kendisi yöneten Tibo yakın gelecekte diğer yeni şarkılarını yayınlayacak.