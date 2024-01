Ünlü Yeşilçam oyuncusu yıllar sonra ortaya çıktı! Koreli torunuyla görüntülendi

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Şehnaz Dilan (63), yıllar sonra ortaya çıktı.





Snob Magazin tarafından Nişantaşı'nda görüntülenen usta sanatçı, Koreli torunuyla sokakları gezdi.





Şener Şen ile başrolünü paylaştığı 'Aşık Oldum' filmindeki Kırmızı Kadın rolüyle Yeşilçam'a damga vuran Şehnaz Dilan, "Şimdi anneannem donu giyeceğim kırmızı, onunla çekeceğiz komedi" diyerek, espri yaptı. Sahne hakkında konuşan Dilan, "Çok zor çekildi. Etek havalanma sahnesi zordu. Bir de aynı filmde at sahnesi zorladı. At beni kaçırdı. Şener'in 16 yaşında yaşlıydı. 'Şener arkama yaklaştırma benim atı ısırıyor' dedim. Sonra poposusu ısırdı benim atımın. At beni kaçırdı" dedi. Torunu hakkında konuşan sanatçı, "Kızım Kore'ye gelin gitti. Eşi burada öğretmendi. 19 yaşında evlendi ve 20 yaşında anne oldu. Şu an Türkiye'de yaşıyorlar. Torunum Türkçe, İngilizce ve Kore öğreniyor. Kızım YouTuber..." diye konuştu.





Yeni projelerinden bahseden Dilan, "Son festivallik 'Sanatın Bedeli' filmi yaptık. '60 Gün' diye film var. Hep anneyi oynuyorum ama piyasadayım. 200'e yakın filmim var" ifadelerini kullandı.



Kısa süre ara veren sanatçı, "Aile içinde sağlık sorunumuz vardı. Hemen hemen iki sene ara verdim. Ben ve ailemden birinde sağlık durumu vardı. Şimdi çok iyiyim" dedi. Dizilerde olmadığını söyleyen Dilan, "Dizilerle ilgili bir şey yok. Siyasetle ilgili bir projedeydi. Bu arada siyasete girdim. Üç sene sonra piyasadaydım. Güçlü Parti'ye girdim" ifadelerini kullandı. Yeşilçam'ın başarısı için sanatçı, "Ekip işi... Yenileri duyuyorum hepsi birbirine benziyor. Başrol oynuyorum diye kapris yapmıyorum. İsterse bir dakika oynayan biriyle onunla samimi olurum. İçinden geliyor. Yeşilçam sanatçıları hep mütevaziydi. Başrol oynadığım halde elektirileri bile taşıdım. Kadir İnanır, İlyas Salman, Berhan Şimşek ve Kemal Sunal ile kaliteli filmler yaptık. İyi yönetmenlerle çalıştım" dedi.





"Rahmetli Tarık Akan ve Oya Aydoğan ile görüşürdük" diyen Dilan, "Emrah iyi arkadaşımdı. Şener Şen ile görüşmüyoruz" diye konuştu. Sanatçı, "Sanat dünyasında dostluk yok denir. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "İlk önce Tanyeli'ye geçmiş olsun. İyi bir anne ve arkadaş. Sinemada dostluk yok. Sahne sanatçılarında dostluk yok. Zaten sinemacı kalmadı. Dizi oyuncuları ise birbirine benziyor. Hepsi aynı makyaj. Eski Türk filmleriyle dalga geçiyorlardı ama şimdikiler aynı. Maddi anlamda şanslılar. Biz şimdiki döneme göre para kazanmadık. Namuslu çalışanların hiçbirimiz kazanamadık. Şarkıcılar için bir şey demiyorum kolay para kazanılıyor. Bütçelerde iyiydi ama bize vermiyorlardı. TRT'den bile hak ettiğim parayı alamadım. Ödül aldım ama Antalya'ya bir kere gitmedim. Kimse iyi para vermedi. Babam olmasa, emekli de olamazdı. Ailem iyi durumdaydı. Ben iş olarak gördüm. Bu iş hoşuma gidiyor. Bir kere şimdi karavan var. En son 'Z Kuşağı' diye film çekiyorduk. 'Arkamdaki karavan istiyorum' dedi. Şeytan diyor ağzının ortasına bir vur. Başrol oyuncusuymuş. Tuvalet arıyorduk sette. Bir keresinde arıların oraya gittim" yanıtını verdi.