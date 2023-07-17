Ünlü sosyetik Mine Soyak Roma'nın alt yapı hocasıyla aşk yaşıyor!

Snob Magazin'in özel haberine göre; İş insanı Erkut Soyak'ın kızı Mina Soyak'ın sevgilisi ortaya çıktı.

Mina Soyak'ın bir süredir İtalya'nın köklü takımlarından Roma'nın U18 takımımın antrenörlüğünü yapan Tuğberk Tanrıvermiş ile birlikte olduğu öğrenildi.



33 yaşında olan Tanrıvermiş ile Üstkattayız isimli kreatif ajansın kurucusu Mina Soyak, İtalya'da tatil yapıyor.



İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Soyak, tatilden fotoğrafları Instagram'dan paylaşarak aşkını ilan etti.



Çifte arkadaşlarından beğeni yağdı.