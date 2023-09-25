Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler yeni rolü için 20 kilo aldı! Kilolu hali şok etti! 25.09.2023 23:34 Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler yeni rolü için 20 kilo aldı! İşte detaylar... Snob Magazin'in özel haberine göre; Hakan Meriçliler, Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncu, 'Yıl 1974–Tanju Okan Şarkıları' adlı projede, Tanju Okan şarkılarını seslendirecek. 23 Mayıs 1996 yılında hayatını kaybeden Okan'a hayat verecek Hakan Meriçliler, usta sanatçı için 20 kilo aldı. 'Yıl 1974–Tanju Okan Şarkıları' için 20 kilo alan oyuncunun, göbekli hali dikkat çekti. Oyuncu, "Tanju Abi için 20 kilo aldım" dedi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Tanju OkanHakan Meriçliler