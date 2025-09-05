Ünlü oyuncu Bekir Aksoy ayakkabı boya sandığına oturdu

Bekir Aksoy, Şişli'deki sanat galerisinin içine kafe de yaptı.



Oyuncu, "Butik bir yer. Sanatçı dostlarımızı ağırlıyorduk. Onlarla sohbet ederken, bir kafeye de çevirdik. Burada resim ve heykellerimiz de var" dedi. Aksoy, galerideki 150 senelik koltukta herkesin fotoğraf çektirdiğini söyledi.



Oyuncu, "Bu koltuğun üzerinde ciddi işçilik var. Orjinal kumaş. Bunları günümüze kadar taşıyabilmek çok değerli. Kafede 150 yıllık koltukta kahve içebiliyorsunuz. Genelde bütün eşyalarımız öyle" diye konuştu.

Ayakkabı boya sandığına Aksoy, "Bunu görür görmez çarpıldım. 100 seneye yaklaşık boya sandığı. Bu kadar rengin boyanın bulunması kolay değil. Eskiden Eminönü, Beyoğlu ve Karaköy'de boyacılar çalışırdı. Artık bu da antikaya dönüştü" ifadelerini kullandı. Sanat eserlerinden bahseden oyuncu, "Olmazsa olmaz Atatürk heykelimiz var. Osmanlı dönemi eserleri var" açıklamasını yaptı.

ASİL'İN HAYALİ

Kafenin bir bölümünde oğlu Asil'in isminin yazmasına ise Aksoy, "Asil'in hayali limonata satıp annesine doğum gününde değerli taştan yüzük almak. Limonata ve soğuk ürünleri Asil'in hesabına yazıyoruz. Pastalar anneden, limonatalar Asil'den taşımak işi ise benden..." ifadelerini kullandı. Aksoy, bir aya boya sandığına geçti.

KARA BENİM İKİ GÖZÜM

Galeride, Rehber Köpekler Derneği Kurucu Başkanı Avukat Nurdeniz Tuncer de, Aksoy'un konuğu oldu.

Köpeği Kara için Tuncer, "Ankara'da doğdu. Yüksek lisansı için İngiltere'ye gitti. Türkiye'de toplu taşıma, sinema ve tiyatroya giden, Türkiye'nin ilk rehber köpeği... Benim iki gözüm. Kara bana basamakları bulur. Metroya binmemi ve adliyeden inip çıkmamı sağlar. Dokuz yıldır birlikteyiz" diye konuştu.

Aksoy, "Biz köpekleri aile, birey ve evlat olarak görüyoruz. Kara ise Deniz Hanım'ı evladı olarak görüyor. Zarar gelmemesi için her şeyi yapıyor" şeklinde konuştu.