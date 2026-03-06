Ünlü isimleri buluşturan iftar

Yapımcı Mehmet Yıldırım’ın verdiği iftar yemeğine aralarında Petek Dinçöz, Wilma Elles, Banu Zorlu, Ece Gürsel ve Didem Taslan’ın aralarında olduğu 200 davetli katıldı. Piyalepaşa Hilton’da gerçekleşen iftarda semazen gösterisi de yapıldı.

İftar sonrası Mehmet Yıldırım, Banu Zorlu Wilma Elles ve Ece Gürsel toplu şekilde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, mübarek günlerde iftarda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söylediler.

Yapımcı Mehmet Yıldırım hazırlıklarını yaptığı yeni filminde oynamaları için ünlü isimlere ayaküstü teklifte bulunurken olumlu yanıt aldı.

YERALTI’NA GÖZ KIRPTI!

İftara katılan Didem Taslan, Kurtlar Vadisi’ndeki Gamze karakterinin unutulmadığını hayranlarının hala yurtdışında bile fotoğraf çektirmeye geldiklerini söyledi. “Yeraltı” dizisinin Kurtlar Vadisi’ne benzetildiği hatırlatılan Taslan, “İzliyorum çok da beğendim. Uraz çok başarılı. Ama dedim şurda benimde bir mafya hatunu olarak dizide yer almam gerekirdi dedim” itirafında bulundu.

Öte yandan Taslan, Kurtlar Vadisi’nde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz hakkında da konuştu. Şaşmaz’ın yeni projede Haydar Ali karakterinin dokuzuncu bölümde dayısı olarak kadroya dahil olup olmayacağı yönündeki iddialara değinen oyuncu, bu konuda net bir bilgisinin olmadığını ancak böyle bir gelişmenin izleyici açısından sürpriz ve heyecan verici olabileceğini belirtti.

BİR SERENAY BİR PETEK DİNÇÖZ!

Ünlü sanatçı Petek Dinçöz iftara eşi Nida Büyük Bayraktar ile geldi. Petek Dinçöz, “Mübarek Ramazan ayında sevdiğimiz dostlarımıza bir araya geliyoruz. Çok mutluyuz. Rabbim hepimizin dualarını kabul etsin.Allah’ım herkesin oruçlarını kabul etsin “ dedi. Dinçöz, Ramazan iyi geçtiğini söylerken , Dedikodusuz, kahveyi az içiyoruz “ diyerek espri yaptı.

Yeni imajı ile dikkatleri üzerine çeken Dinçöz, “ Ben her zaman Güzeldim. Mütevazi olamayacağım. Bir Serenay Sarıkaya bir ben… Dizilerde Serenay sahnelerde Petek Dinçöz… En çok oyunculardan Serenay’ı beğeniyorum.

BEREN’E OTURMAMIŞ!

Beren Saat’in tartışma yaratan İngilizce şarkısı hakkında yorumuda sorulan Petek Dinçöz, “Gördüm tabii ki… Diğer projeleri güzel olur. Ama ben Beren’i beğeniyorum. Oyunculuğu zaten tartışılmaz . O proje ona olmamış oturmamış. Bir dahaki projesi bence güzel olacak inanıyorum” dedi.