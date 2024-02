Ünlü isimler İnci Ertuğ’un ‘Aşık Mıyım Neyim?’ sergisinde buluştu

09.02.2024 02:12

İnci Ertuğ’un son dönem ürettiği, karışık teknik ve çeşitli materyalle hazırlanmış yapıtlarının yanı sıra bu sergiye özel ilk kez ürettiği heykellerin de yer aldığı “Aşık Mıyım Neyim? (Am I in Love or What?)” başlıklı 16’ıncı kişisel sergisi, Ekavart Gallery’de sanatseverlerle buluştu.