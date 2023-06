Ünlü isim Tuğçe Aral'dan flaş itiraf: Düşmeni bekleyen düşman ordusu var

Women's style dergisinin Haziran ayı kapak yıldızı model ve oyuncu Tuğçe Aral oldu.

Verdiği röportajda her sektörün zorluğu olduğunu söyleyen Aral; “Elbette her sektörün zorlukları vardır. Ama bizimki gerçekten farklı. Korkunç kıskançlıklar, entrikalar, sahte dostluklar ve arkadaşlıklar... Hep düşmeni bekleyen bir düşman ordusu. Bunca engebeli yolun üzerinde hedefe ulaşmak çok zor elbette ama hırsım beni hep ileri itti. Defilelerde manken, model olmayan podyum, catwalk nedir bilmeyen ama futbolcu yada şarkıcı eşi vs diye magazinde gündem olan kişiler yerimize koyulurdu kadrodan çıkartılırdık mesela. Buna benzer birçok şey yaşadım kariyerimde. Bu süreçte en büyük desteğim, manevi desteğim ailem” dedi.

“HİKAYEMİ DİNLEYEN İNSANLAR İLHAM VERDİĞİMİ SÖYLER”

Bulunduğu yere kendi çabaları ile geldiğini söyleyen Tuğçe Aral; “Ben çok zorlu bir çocukluk yaşadım maddi ve manevi olarak. Klişe olacak ama kendi çabamla geldim şuan da bulunduğum yere bu yüzden biraz yavaş ve sancılı geçen bir süreçti. Hikayemi paylaştığım insanlar onlara ilham verdiğimi ve mutlaka bir mentor olmam gerektiğini söylerler hep. Zor gerçekten güzelmiş bunu anladım, pes etmedim ve bulunduğum noktaya geldim” şeklinde konuştu.