Ünlü isim Burcu Denizer hamilelik pozunu paylaştı 17.08.2023 18:02 Ünlü isim Burcu Denizer hamilelik pozunu paylaştı. İşte detaylar... Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile haziran ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti. Şimdilerde 6 aylık hamile olan Denizer, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozunu paylaştı. Kaan Urgancıoğlu, 19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile Atina’nın Türkiye Başkonsolosluğu’nda gerçekleşen nikah töreniyle dünyaevine girmişti. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Burcu DenizerKaan Urgancıoğlu