Ünlü futbolcu Nicolo Zaniolo ile Aleyna Kalaycıoğlu aşkı belgelendi

Bir süredir adı aşk dedikodularına karışan Nicolo Zaniolo ile Aleyna Kalaycıoğlu aşkı belgelendi. İşte detaylar...

Survivor eski yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, bir süredir Galatasaraylı ünlü futbolcu Nicolo Zaniolo ile anılıyordu. Daha önce futbolcu, Kalaycıoğlu'nun Instagram'dan fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutmuştu. Adı daha önce Burcu Özberk, Rabia Yaman ve Elif Yılmaz ile anılan Zaniolo, gönlünü Aleyna Kalaycıoğlu'na kaptırdı.

 

Kalaycıoğlu'nun Galatasaray'ın kendis sahasında Sivasspor ile oynadığı maçı tribünden takip etmesi aşk iddialarını güçlendirdi. Kalaycıoğlu, tribünden çektirdiği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bir dönem adı Sinan Akçıl ile anılan Kalaycıoğlu, single çıkarmıştı.

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Aleyna KalaycıoğluNicolo Zaniolo

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