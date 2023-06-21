Ünlü çift Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran'dan romantik pozlar

Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran'dan romantik pozlar geldi. İşte haberin detaylar...

Aşk iddialarını yalanlayan ve daha sonra birlikteliğini açıklayan Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran'dan romantik pozlar geldi. Çiçeği burnunda sevgililer, Zeynep Bastık konserine gitti.


İkilinin, birbirine sarıldığı anlar ortaya çıktı.


Çiftin, aşkı bir kez daha belgelenmiş oldu.

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Defne SamyeliÇağrı Telkıvıran

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