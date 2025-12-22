Umut Akyürek kızıyla yaşadığı süreci anlattı

Kızı Melek Bal’ın yaşadığı sorunları kamuoyu ile paylaşan ve şimdilerde kızının çok iyi olduğunu söyleyen Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek, yaşadığı zorlu süreci ve her şeye rağmen hayata nasıl baktığını, Uğurkan Erez ile Erol Albayrak’ın sunduğu “Şimdi Konuşmak Moda” programında anlattı.

Dijital mecrada yayınlanan, çekimlerini ve yapımcılığını Wediacorp’un üstlendiği Şimdi Konuşmak Moda’ya bu hafta Umut Akyürek konuk oldu.

BABAM BENİMLE GURUR DUYDU

Umut Akyürek programda, babasının izin vermemesine rağmen, İTÜ Devlet Konservatuarı’ndaki öğrencilik yılları ve TRT’nin Türk sanat müziği kadrosundaki müzik yolculuğuyla, hayatındaki kırılma noktalarını paylaşıyor ve “babam benimle gurur duydu” diyor.

Maddi imkânsızlıklar ve ulaşılamaz görünen hayaller arasında, yalnızca müzik aşkıyla ayakta kalmaya çalıştığı yılları da anlatan sanatçı, hayatının en zor günleri olan kızının yaşadığı zorlu süreci de tüm samimiyetiyle anlatıyor.

ANNELİK HER ŞEYDEN ÜSTÜN

Bir süre önce kızının yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Umut Akyürek, konuyla ilgili olarak; anne olarak da, vatandaş olarak da olup biteni görmezden gelemeyeceğini ve haykırmak istediği için her şeyi açıklıkla paylaştığını söylüyor. “İçim yanıyordu, nereye kadar susacaktım” derken, “annelik her şeyden üstün bir duygu. Melek Bal şimdi çok iyi. Evladım yeniden doğdu, ailece yeniden doğduk” diyor. Milyonlarca anne babanın sesi olduğunu da ifade eden sanatçı programda, bu zor süreçte yaşadıklarını, aldığı destek mesajlarını, hayatındaki kırılma noktasını, yaşadıklarını, tekrar tekrar başa döndüğü dönemi paylaşırken, anne babalara da “vazgeçemeyin. Sevginizi hiçbir zaman eksik etmeyin. Bu sihirli bir formül” diyerek destek veriyor.

FARUK TINAZ’A AŞIKTIM

Koyu bir Sezen Aksu hayranı olduğunu söyleyen ve Türkçe pop müziği çok sevdiğini de dile getiren Akyürek, Türk sanat müziğine geçiş sürecini anlatırken, Muazzez Abacı, Emel Sayın, Ahmet Özhan, Nalan Atınörs, Mediha Şen Sancakoğlu’nun gençlik idolleri olduğunu söylüyor ve “Faruk Tınaz’a aşıktım” diyor.

TEK PİŞMANLIĞIM BEBEĞİMİ ALDIRMAKTI

Fahrettin Aslan’ın teklifini neden kabul etmediğini, saygıyla andığı hocalarını, sahne ritüelini, takıntılarını, bir sanatçının nasıl olması gerektiği konusundaki düşüncelerini, kazandıklarını, kaybettiklerini, “duvara tosladım” dediği olayı, Türk sanat müziğine ilginin azalmasından dolayı duyduğu üzüntüyü ve hayatımdaki tek pişmanlığım dediği ikinci bebeğini neden aldırdığını tüm samimiyetiyle anlatacağı programda Umut Akyürek, izleyenlerine sürpriz yaparak bir Sezen Aksu şarkısı da seslendiriyor.