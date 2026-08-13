Ufuk Özkan ameliyatın ardından setlere Hasip ile Nasip ile dönüyor

Yaşadığı sağlık sorunları ve geçirdiği ameliyatın ardından “yeniden hayata başladığını” söyleyen sevilen oyuncu Ufuk Özkan, setlere Greenart / Vahdet Erdoğan imzalı yeni nesil “Hasip ile Nasip” filmiyle dönüyor. Özkan, filmde kaymakam karakterine hayat verecek.

Türk sinemasının unutulmaz komedilerinden “Hasip ile Nasip”, yeni nesil uyarlamasıyla beyazperdeye dönmeye hazırlanırken oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı. Yapımcılığını Greenart / Vahdet Erdoğan’ın, yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği filmin kadrosuna Ufuk Özkan dahil oldu.

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan ve setlerden uzak kalan, geçirdiği ameliyatın ardından yeni bir döneme başladığını belirten sevilen oyuncu, “Hasip ile Nasip” ile yeniden kamera karşısına geçecek.

Yeşilçam döneminde çekilen filmde Şevket Altuğ’un hayat verdiği kaymakam karakterini canlandıracak olan Ufuk Özkan’ın dönüşü, yeni nesil “Hasip ile Nasip”in en dikkat çeken sürprizlerinden biri oldu.

Başrollerini Alper Kul, Toygan Avanoğlu ve Didem Balçın’ın paylaştığı film, Yeşilçam’ın hafızalara kazınan sıcaklığını ve komedi anlayışını günümüz seyircisiyle buluşturmayı hedefliyor.

Çekimleri Çorum Merkez ve İskilip’te gerçekleştirilecek olan yeni nesil “Hasip ile Nasip” için hazırlıklar sürerken, Ufuk Özkan’ın da kadroya katılmasıyla filmin oyuncu ekibi giderek güçleniyor.

Greenart / Vahdet Erdoğan imzasıyla hayata geçirilen filmin çekimleri 15 Ağustos’ta Çorum’da başlayacak.