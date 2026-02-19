Türkü Su Demirel'den aşk itirafı!

Türkü Su Demirel, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Oyuncu, "Senaryo için ne gibi kriterleriniz var?" sorusuna, "Senaryo için, olay örgüsü, yan karakterlerin senaryodaki dağılımı benim için kıymetli. Bütün yükü iki kişi üstüne bindirmeyen projeler seyirciye daha iyi geçiyor bence... Okuduğum projeler var, sürpriz olsun" yanıtını verdi.

Modayla ilgili Demirel, "Aşırıya kaçmadan spor tarzı seviyorum" dedi.

14 Şubat'la ilgili oyuncu, "Hayatımda biri yok, kız arkadaşımla birlikteydim o gün" diye konuştu.