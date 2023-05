Türkiye'nin en sevilen komedyenleri seçildi

Türkiye’nin en büyük soru cevap sitesi KızlarSoruyor tarafından düzenlenen, toplamda 13.418 kişinin oy kullandığı iki ankette yılın en sevilen kadın ve erkek komedyenleri seçildi.



Kadınların ve erkeklerin tutkulu ve bilgili oldukları konularda birbirlerine yardım etmek, hayatın her alanına dair soru sormak ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiği topluluk platformu KızlarSoruyor, topluluğun sesi olan anketlerine bir yenisini daha ekledi.



Çoğumuz kendimizi iyi hissetmediğimizde, kafamızı dağıtmak istediğimizde komediye yöneliriz. Şanslıyız ki ülkemizde bu ihtiyacımızı karşılayacak bir sürü yetenekli genç komedyen var. Gösterilerinde biletleri erkenden tükenen, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gözlerimizden yaşlar gelene kadar güldüren birbirinden değerli komedyenlerden en sevilenlerin sorulduğu anket sonuçları açıklandı.

En Sevilen Kadın Komedyen Ecem Erkek, En Sevilen Erkek Komedyen Hasan Can Kaya

Her sıkıldığımızda modumuzu yükselten, her sosyal medyaya gittiğimizde ilk karşımıza çıkan, esprilerini arkadaşlarla paylaşmaktan vazgeçemediğimiz, gülmekten karnımıza ağrılar saplatan o en iyi komedyenin sorulduğu ankette kazananlar belli oldu.

'Karnımı kelebeklerle dolduran, günümüzün en popüler, en yetenekli, en samimi bulduğum komedyeni budur!' denilen kadın komedyen Ecem Erkek olurken, erkeklerde kazanan isim Hasan Can Kaya.

Komedi denince en sevilen kadın Ecem Erkek

Güldür Güldür’deki Naime tiplemesiyle şöhrete ulaşan Erkek, toplamda 2511 oyla, oyların %39’unu toplayarak ‘Türkiye’nin En Sevilen Kadın Komedyeni’ seçildi. %34 oyla başa baş rekabette Yasemin Sakallıoğlu’nu geride bırakan Ecem’i sırasıyla, Büşra Pekin, Berfu Yenenler, Deniz Özturhan, Deniz Bağdaş ve Buse Sinem İren gibi genç neslin başarılı isimleri takip etti.

Türkiye’nin en sevilen kadın komedyeni anket sonuçları:

Ecem Erkek %39

Yasemin Sakallıoğlu %34

Büşra Pekin %9

Berfu Yenenler %8

Deniz Özturhan %4

Deniz Bağdaş %4

Buse Sinem İren %2

Hayatımızı renklendiren, esprileri ile güldüren ve keyifli zamanlar geçirmemize yardımcı olan erkek komedyen Hasan Can Kaya

YouTube’daki Konuşanlar programı ile yakaladığı şöhretini ekranlara taşıyan Hasan Can Kaya, toplam 3430 oyla anketteki oyların %49’una sahip olarak yeni neslin en sevilen erkek komedyeni seçildi. Onu Çimen Show’un Cem İşçiler’i %33 oyla takip ederken Şahan Gökbakar ancak %6 oy alabildi.

Türkiye’nin en sevilen erkek komedyeni anket sonuçları:

Hasan Can Kaya %49

Cem İşçiler %33

Şahan Gökbahar %6

Eser Yenenler %4

Özgür Turhan %3

Sefa Doğanay %3

Tahsin Hasoğlu %2