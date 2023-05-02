Türkiye bu maçı izledi

İstanbul'da gerçekleşen Akın Fight Arena dövüş turnuvası önceki akşam Pullman Hotel'de gerçekleşti.

Mert Akın ile Lazio Mehmet lakablı Mehmet Kılıç'ın organizatörlüğünde yapılan 10 maçla izleyenleri büyüledi. Ünlü isimlerin de katıldığı gecede, Perviz Abdullayev'in maçı büyük ilgi gördü. Regaip Nacak, son maçta Bektosh Rakhmatov'u 15 saniyede nakavt ederek geceye noktayı koydu. Sami Akın da ev sahipliği ve yorumlarıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu. Yapılan 10 maça, iş, sanat ve spor dünyasının ünlü isimleri renk kattı.

15 SANİYE SÜRDÜ

Regaip Nacak, Bektosh Rakhmatov'u 15. saniyede nakavt ederek geceye noktayı koydu. Ünlü sporcu ve antrenör Sami Akın hem ev sahipliği hem de maçların yorumlarında gösterdiği performansla gecenin dikkat çeken isimlerinden biriydi.

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Akın Fight Arena

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