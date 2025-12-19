Türkan Şoray İyilik Korosu'yla sahnede

Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, 175 kişilik "Ahmet Baran ve İyilik Korosu" eşliğinde düzenlenen Türkan Şoray Film Müzikleri Konseri kapsamında Mersin’de unutulmaz bir geceye imza attı.



İki bin kişilik salonda gerçekleşen konserde, Türkan Şoray’ın unutulmaz filmlerinden müzikler İyilik Korosu tarafından seslendirildi.

Konserin başlangıcında sahneye çıkan Türkan Şoray, Mersin seyircisine duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Bu akşam gerçekten Mersin’in ruhunu hissettim. Burada sizinle olmak çok güzel, çok mutluyum.”

Gecenin finalinde seyircinin yoğun isteği üzerine yeniden sahneye çıkan Şoray, koronun eşliğinde “Kara Gözlüm” şarkısını seslendirdi. “Dünyaya bir kez daha gelseydim yine Türkan Şoray olmak isterdim” diyen sanatçı, ayakta dakikalarca alkışlandı.

İzmir ve Mersin’de büyük ilgi gören Türkan Şoray Film Müzikleri Konseri, 11 Ocak’ta Ankara’da izleyiciyle buluşacak.



Ankara’nın ardından İstanbul’da da gerçekleştirilecek konserlerden elde edilecek gelirle iki köy okuluna müzik odası kurulması hedefleniyor.