Türk gıda takviyesi sektöründe hedef 6 milyon dolar ihracat

Türk gıda takviye ürünleri ve ilaç sektörü, 20 - 22 Eylül tarihlerinde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenecek 15. UzmedExpo Fuarı'nda en yeni ürünleriyle yer alacak.

Sektörün öncü oyuncuları arasında yer alan ve Orta Asya pazarında payını büyütmeyi hedefleyen AksuVital de en yeni takviye edici gıdaları ve teknolojileriyle fuarda boy gösterecek.

AksuVital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Taşkent'te 3 gün sürecek etkinliklerde hem Türkiye'yi hem de sektörün gücünü en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Fuar öncesi bölge ülkelerde mağaza satış sistemine geçileceği bilgisini veren Yunus Aksu, ilk mağazanın ise gelecek yıl Kazakistan'da faaliyete geçeceğini bildirdi.

RUSYA VE TÜRK CUMHURİYETLERİ'NDE PAZAR PAYIMIZ ARTIYOR

Yunus Aksu, Rusya ile birlikte Orta Asya ülkelerinde takviye gıda ürünlerinin yükselen trendler arasında görüldüğünü kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem Rusya hem de Türk cumhuriyetleri geniş bir nüfusa sahip. Büyüyen sağlık ve wellness trendlerinin ilgiyle takip edildiği bu pazarlarda takviye gıdalar konusunda insanların farkındalığı artmış ve bu ürünler popüler hale gelmiştir. Rusya'da takviye gıda pazarının tahmini büyüklüğünün 2,5 milyar doları aştığı düşünülüyor. Rusya pazarı yıllık yüzde 8 civarında büyüyor.”

Aksu, Türk cumhuriyetleri pazarında da hem tüketicilerin sağlık bilincinin hem de Türk ürünlerine talebin arttığını belirterek, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve diğer bölge ülkelerdeki takviye gıda pazarının yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Rusya’ya uygulanan ambargolara işaret eden Aksu, “Ayrıca Türk cumhuriyetleri ile olan yakın ilişkilerimiz, kültürel yakınlık ile düzenlemelerde ve sertifikasyonlarda sorun yaşamamanız bu ülkelere yönelik takviye gıda ihracatında büyük avantaja sahip olduğumuzu gösteriyor.” açıklamasında bulundu.

İLK MAĞAZA KAZAKİSTAN'DA AÇILACAK

AksuVital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, kendi markaları ile Rusya ve Türk cumhuriyetlerinde mağazalaşma yoluna gitmeyi hedeflediklerini belirterek, ilk mağazanın Kazakistan'da açılacağını söyledi.

Yeni yatırımlarla Türk Cumhuriyetleri ve Rusya pazarında zincir mağazalar açmayı amaçladıklarını vurgulayan Aksu, şu ifadeleri kullandı:

“Rusya ve Orta Asya ülkelerinde vitamin, mineral destekler ve softjel ile omega balık yağı grupları yoğun ilgi görüyor. Yeni geliştirdiğimiz ürünlerimizin sertifikasyon sürecini tamamladık. Taşkent Fuarı'nda tanıtımın ardından bölge ülkelere ihracatını sağlayacağız.”

“FUAR SAYESİNDE YILLIK 6 MİLYON DOLARLIK İHRACAT HEDEFLİYORUZ”

Yunus Aksu, fuar sonrası bölge ülkelerine yıllık 6 milyon dolarlık ihracat hedefi koyduklarını söyledi.

Aksu "Her ürünümüzün fayda ve etkinlik açısından arkasındayız. Lakin en çok talep görün ürünlerimiz, Softjel grubu ürünlerimizdir. Bunlar vitamin D3 ve balık yağı içeren omega bazlı ürünlerimiz öne çıkıyor. UzMedexpo Taşkent fuarında sektörün önemli fırsatlar yakalayacağına inanıyorum."