Türk’ce Sanat, güçlü konuk kadrosuyla ekrana geliyor

Türk dünyasının kültür ve sanat birikimini ekranlara taşıyan Türk’ce Sanat, güçlü konuk kadrosu ve samimi sohbetleriyle TRT Avaz ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Türk dünyasının zengin kültürel mirasını ve sanat birikimini ekranlara taşımaya hazırlanan Türk’ce Sanat, ilk 13 bölümüyle Türkiye’nin sanat dünyasında iz bırakan önemli isimlerini izleyiciyle buluşturacak. TRT Avaz ekranlarında yayınlanacak programın sunuculuğunu televizyoncu Seda Kırımlıoğlu üstleniyor.

Türk’ce Sanat’ın ilk 13 bölümünde; Türk dünyasında sevilen dizi oyuncuları, yönetmenler ve müzisyenlerden oluşan geniş bir konuk profili yer alıyor. Programın konukları arasında Anjelika Akbar, Koray Şerbetçi, Derviş Zaim, Talip Kara, Yıldıray Gürgen, Sinan Albayrak, Recep Çavdar, Serdar Yeğin, Ahmet Toklu, Melisa Akman, Celal Al, Ozan Bodur ve Yusuf Gökhan Atalay bulunuyor.

Programda sanatçılar yalnızca kariyerleriyle değil; sanat yolculukları, ilham kaynakları ve üretim süreçleriyle de izleyiciyle buluşuyor. Türk’ce Sanat, sanatçıların kişisel hikâyelerini ve sanata bakış açılarını ekranlara taşıyarak sanatın insan hayatındaki yerini ve kültürler arası bağ kurma gücünü ön plana çıkarıyor.

Program, Türkiye’de sanat dünyasında iz bırakan isimlerin deneyimlerini ve sanat yolculuklarını izleyiciyle buluştururken, Türk dünyasıyla kurdukları kültürel ve sanatsal bağlara da ışık tutmayı amaçlıyor.

Her bölümde farklı bir sanat disiplinine yer veren Türk’ce Sanat; müzikten sinemaya, tiyatrodan sahne sanatlarına uzanan geniş bir perspektif sunuyor. Sanatçıların kariyerlerinin yanı sıra sanat anlayışlarını, üretim süreçlerini ve sanatın toplum üzerindeki etkisini konu alan program, izleyiciyi sanatın farklı alanlarında bir yolculuğa davet ediyor.

Yakında TRT Avaz ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Türk’ce Sanat, sanatın birleştirici gücünü merkeze alan anlatımıyla Türk dünyası kültür ve sanatını ortak bir hikâye etrafında buluşturmayı hedefliyor.